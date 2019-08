Palermo e New York si avvicinano | torna il volo diretto

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York : in manette i "vecchi padrini" - c'è anche un sindaco : Da Palermo a New York, da Passo di Rigano a Staten Island, passando da Brooklyn. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli "scappatI" dalla guerra di Mafia che negli anni Ottanta seminò...

Mafia tra Palermo e New York : asse con clan Gambino/ Lo Voi 'paure degli Inzerillo' : Mafia, 19 gli arresti eseguiti fra New York e Palermo. Gli Inzerillo rinati grazie anche all'apporto dei Gambino, il commento di Lo Voi.

Gli 'Scappati' alla furia di Riina e quel ponte New York-Palermo che non è mai crollato : Un omicidio a marzo aveva scosso la mafia di New York e fatto sobbalzare quella dell'altra parte dell'oceano. Era stato ucciso un pezzo da novanta, Frank Calì, capo della famiglia mafiosa dei Gambino, ambasciatore, mediatore, ponte fra Cosa Nostra siciliana e la mafia americana. Già undici anni fa, l'inchiesta "Old Bridge", scattata tra Italia e Stati Uniti nel febbraio 2008, aveva indicato in 'Franky Boy', ammazzato davanti alla sua casa ...

Il nuovo asse mafio tra Palermo e New York. Sulle ceneri dei Corleonesi : assestato un duro colpo al patto di mafia sulla rotta Palermo-New York. La Polizia di Palermo ha demolito vertici e affari del mandamento di Passo di Rigano con un blitz scattato all'alba e condotto da oltre 200 uomini della Squadra mobile, del Servizio centrale operativo e dell'Fbi di New York. Eseguito numerosi arresti, disposti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, nei confronti di ...

Mafia - da Palermo a New York e ritorno : chi sono gli “scappati”. Sterminati da Riina - erano tornati a comandare : Venne chiamata la seconda guerra di Mafia e in effetti è proprio di questo che si è trattato: una guerra da mille morti ammazzati. Trecento di “lupara bianca“: mai trovato il corpo, mai rivendicato l’omicidio. erano gli anni ’80, gli anni in cui la Mafia dei “viddani, i corleonesi di Totò Riina, conquistò Palermo col sangue. Caddero tutti i nemici: da Stefano Bontade a Totuccio, Pietro e Antonio Inzerillo. I ...

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti : maxi operazione antiMafia all'alba di oggi, che ha coinvolto in Italia oltre 220 poliziotti della Squadra Mobile di Palermo. Contemporaneamente, alle 21 locali di New York, l'Fbi ha dato il suo contributo, eseguendo decine di perquisizioni, nella lotta contro il ritorno della 'vecchia Mafia' degli Inzerillo e dei Gambino. L'operazione, denominata 'New connection', ha fatto emergere l'esistenza di un forte legame tra la Mafia siciliana e la ...

