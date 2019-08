Open Arms | Spagna ridicola | prenderà solo 15 dei 193 immigrati sulla nave della Ong

Alex Britti pro-immigrazione su Open Arms : "Nessuno dovrebbe essere guardato come un cittadino di serie C" - : Serena Granato Il cantautore ed ex maestro di canto ad Amici di Maria De Filippi parla della questione migranti: "Da ragazzo ho suonato nel Nord Europa, quando scoprivano che ero italiano mi guardavano come fossi una persona di serie C. Nessuno dovrebbe essere guardato con quegli occhi" Il cantautore di Oggi sono io, Alex Britti, è tornato a dividere l'opinione del web, dopo essere diventato protagonista alla diciottesima edizione di ...

Open Arms - perché l’indagine per omissione d’atti d’ufficio potrebbe colpire Salvini : La procura di Agrigento sta indagando sui presunti 'abusi' commessi dalle autorità sulla vicenda Open Arms. L'inchiesta per omissione d'atti d'ufficio colpisce diversi funzionari pubblici a vario livello. E a quanto si apprende tutti avrebbero iniziato a indicare il titolare del Viminale come unico responsabile.Continua a leggere

Migranti : sequestro Open Arms - Procuratore Agrigento chiede convalida al gip (2) : (AdnKronos) - A testimoniare "l'evidente sovraffollamento" e "le pessime condizioni" in cui si trovavano i Migranti a bordo della Open Arms non c'erano solo le perizie dei medici saliti sull'imbarcazione per accertare le condizioni igienico sanitarie, ma anche alcune immagini. Un fascicolo fotografi

Migranti : sequestro Open Arms - Procuratore Agrigento chiede convalida al gip : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha chiesto oggi al gip la convalida del sequestro preventivo della nave Open Arms che da ieri è a Porto Empedocle. Sarà adesso il gip del Tribunale agrigentino a decidere entro dieci giorni se convalidare o meno il provvedimento di sequestro emesso dal Procuratore Patronaggio martedì pomeriggio, dopo un viaggio lampo a Lampedusa, dove è salito a bordo della ...

Migranti e Open Arms - lite Salvini-Trenta : «Inciuci» «Falso» : L’attacco del Viminale e la dura replica della Difesa sui compiti affidati a chi svolge pattugliamenti in mare

Open Arms E MIGRANTI/ Il blitz dei pm che anticipa il "nuovo" governo : Prima il Tar del Lazio intervenuto su OPEN ARMS al posto del governo; poi, ieri, il blitz del pm Patronaggio. Durante la crisi di governo

Open Arms - Viminale : "Spagna si faccia carico dei migranti" : Open Arms, Viminale: "Spagna si faccia carico dei migranti" La nave dopo il sequestro e lo sbarco a Lampedusa delle 83 persone rimaste a bordo è a Porto Empedocle. L'Unione europea di dice pronta al via delle operazioni di ricollocamento. Madrid è pronta a portare in Spagna una quota di migranti Parole ...

Dopo la Open Arms - scoppia il caso della Ocean Viking : Gianni Carotenuto La Ocean Viking continua a stazionare nelle acque tra Malta e Sicilia con il suo carico di 356 migranti. Medici senza frontiere e Sos Mediterranèe: "Emergenza psicologica a bordo, chiediamo un porto sicuro per lo sbarco" Dopo la soluzione del caso della Open Arms con il sequestro della nave ordinato dalla procura agrrrigentina e lo sbarco dei migranti, la "nuova" emergenza si chiama Ocean Viking. Nuova fino a un ...

Migranti : Open Arms arrivata a Porto Empedocle : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms è appena arrivata a Porto Empedocle (Agrigento) dove verrà ormeggiata dopo il sequestro preventivo decretato ieri dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. L'articolo Migranti: Open Arms arrivata a Porto Empedocle sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : decreto sequestro Open Arms - per pm in 19 foto 'crudezza delle condizioni' a bordo : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - A testimoniare "l'evidente sovraffollamento" e "le pessime condizioni" in cui si trovavano i Migranti a bordo della Open Arms non c'erano solo le perizie dei medici saliti sull'imbarcazione per accertare le condizioni igienico sanitarie, ma anche alcune immagini. Un fa

Migranti - Open Arms attracca : Ocean Viking festeggia con una rotta a forma di cuore : Da undici giorni la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e di Medici Senza Frontiere che ha salvato 356 Migranti in mare, fa avanti e indietro nelle acque internazionali tra Linosa e Malta in attesa di un porto in cui attraccare. Ma martedì sera il percorso è cambiato: quando a bordo è arrivata la notizia che la Open Arms, in mare dal 1° agosto in attesa di un place of safety, era attraccata a Lampedusa, la nave battente bandiera norvegese ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'permanere nave alla fonda aggrava reato' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - "Il permanere della nave Open Arms alla fonda, nelle immediate vicinanze del porto di Lampedusa, protrae gli effetti del reato e può anzi cagionarne un aggravamento, atteso che un centinaio circa di naufraghi si trova ancora a bordo della nave e il permanere dello stat