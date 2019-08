Opel Corsa-e Rally - L' elettrica è pronta per le gare

Opel Corsa 2020 figlia del Gruppo PSA [ e parente stretta della 208] : Tante le novità in casa Opel dopo l’acquisizione della Casa Automobilistica tedesca da parte del Gruppo PSA. C’è un profondo rinnovamento di tutti i modelli che acquisiscono pianali e propulsori provenienti dalla Casa Transalpina, e che permettono un tangibile cambiamento di rotta, per stile e tecnica. Oggi tutto è più all’avanguardia, le varie “Crossland X”, “Grandland X”, ma anche il ...

Nuova Opel Corsa : i prezzi e via agli ordini : A pochi giorni dalla presentazione della versione elettrica e delle motorizzazioni benzina e Diesel, Opel annuncia i prezzi in Italia di Nuova Corsa, più efficiente, più avanzata e più dinamica. La compatta cinque porte del costruttore tedesco, lunga 4,06 metri, offre una guida sportiva e appassionante in virtù della massa ridotta e della seduta bassa. […] L'articolo Nuova Opel Corsa: i prezzi e via agli ordini sembra essere il primo su ...

Opel Corsa 2019 : prezzi nuova versione annunciata. Gli allestimenti : Opel Corsa 2019: prezzi nuova versione annunciata. Gli allestimenti La casa della compatta a cinque porte dallo stile sportivo, ha diffuso i prezzi della Corsa 2019. Angelo Simone, direttore del Brand Opel Italia, ha dichiarato che le aspettative per la Corsa 2019, sono andate ben oltre quelle attese e che il pubblico si è dimostrato molto entusiasta ed interessato alla nuova autovettura. Sui motori poi, c’è ampia scelta. Grazie alla ...

Opel Corsa - In Italia in promozione a partire da 12.300 euro : La Opel ha ufficializzato le informazioni preliminari sulla commercializzazione della Corsa in Italia. La sesta generazione della vettura tedesca sarà disponibile a partire da 12.300 euro nella versione Edition, alla quale si affiancheranno le più ricche Elegance e GS Line. Entrando nel dettaglio, la versione di lancio, la 1.2 benzina 75 CV Edition, ha un prezzo di 15.500 euro, ma sarà in promozione fino al 30 settembre a 12.300 euro per ...

Nuova Opel Corsa : mai così hi-tech e dinamica : La sesta generazione di Opel Corsa è in dirittura d’arrivo. A pochi giorni dalla presentazione della versione elettrica a batteria, Opel annuncia ora Corsa con i motori a combustione interna, più efficiente, più avanzata e più dinamica. Le vendite della compatta cinque porte del costruttore tedesco, lunga 4,06 metri, iniziano con una dotazione di motori […] L'articolo Nuova Opel Corsa: mai così hi-tech e dinamica sembra essere il primo su ...