Nuovo governo | è il giorno dei big | trattativa M5s-Pd in salita | Zingaretti

Crisi di governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Berlusconi : "Sì a elezioni anticipate" | Zingaretti : disponibili a un Nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Crisi - Zingaretti : “Serve un governo di svolta - alternativo alle destre e con un programma Nuovo” : Quello che serve non è un “governo a ogni costo” ma “un governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, con una ampia base parlamentare, che possa dare speranza agli italiani”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente Mattarella L'articolo Crisi, Zingaretti: “Serve un governo di svolta, alternativo alle destre e con un ...

Marta Cartabia al governo? Chi è la donna che potrebbe guidare il Nuovo esecutivo giallorosso : L'ipotesi di un governo giallo-rosso si sta facendo sempre più forte in queste ore, dopo la prima giornata di consultazioni al Quirinale. Sia il gruppo delle Autonomie sia i gruppi Misti di Camera e Senato hanno detto che appoggerebbero un governo di legislatura, composto da Pd-M5S, purché sia di lunga durata. Anche il presidente della Repubblica chiede che si formi un governo solido, oppure chiede che si torni a votare in autunno. La Direzione ...

OPEN ARMS E MIGRANTI/ Il blitz dei pm che anticipa il "Nuovo" governo : Prima il Tar del Lazio intervenuto su OPEN ARMS al posto del governo; poi, ieri, il blitz del pm Patronaggio. Durante la crisi di governo

Pensioni ultima ora : Quota 100 e dimissioni Conte - cambia col Nuovo governo? : Pensioni ultima ora: Quota 100 e dimissioni Conte, cambia col nuovo? Pensioni ultima ora: la crisi politica è entrata nel vivo dopo le dimissioni presentate al Capo dello Stato Mattarella da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte martedì 20 agosto. A questo punto si parla sempre con maggiore insistenza della possibilità che nasca un nuovo esecutivo sostenuto da un’altra maggioranza parlamentare composta da M5S, Pd e ...

Reddito di cittadinanza abolito con Nuovo governo? Lo scenario peggiore : Reddito di cittadinanza abolito con nuovo governo? Lo scenario peggiore Con un nuovo governo che ne sarà del Reddito di cittadinanza? La misura, introdotta quest’anno, è stata una delle più discusse assieme a Quota 100, nonostante alcuni l’apprezzino di più rispetto alla nuova pensione anticipata, pur rimarcando la necessità di una revisione che punti maggiormente al rilancio occupazionale, piuttosto che al mero sussidio. Non è un caso che ...

Nuovo governo - cosa succede ora : il calendario della crisi : La crisi di governo è ufficiale: il premier Conte si è dimesso al Colle, rimettendo il mandato nelle mani di Sergio...

TAGLIO CUNEO FISCALE/ La misura pronta a rilanciare - Nuovo - Governo e Parti sociali : Nella prossima manovra, comunque si risolva la crisi di Governo, sembra che inserire il TAGLIO del CUNEO FISCALE convenga a tutti

DIMISSIONI CONTE/ Da Zingaretti a Di Maio - e Renzi - - chi c'è nel Nuovo governo : La crisi di governo è diventata formale: CONTE si è dimesso. Non prima di avere gettato le basi programmatiche del nuovo governo.

Renzi : "Nuovo governo - ma senza di me" | Zingaretti : "No a un Conte bis" : Favorevolissimo a una intesa con M5s è Matteo Renzi. Mercoledì la Direzione deciderà la linea del partito in vista delle consultazioni al Quirinale

Governo - tutto nelle mani di Mattarella (ma già ci sono i nomi del Nuovo governo) : Il presidente della Repubblica sarà la chiave di volta del rebus della crisi d'agosto anche se sarà proprio Sergio...

Il M5s valuta l'ipotesi di fare un Nuovo governo. Ma non a tutti i costi : Provare a fare un nuovo Governo è un'ipotesi che circola, in modo diffuso, nel Movimento 5 Stelle. Ma non a tutti i costi e sulla base di un programma articolato. Se lo abbiamo fatto con Salvini perché non confrontarsi con altre forze e vedere chi 'ci sta?'. E' una delle osservazioni. Certo, dando le carte sulle cose da fare. E questo con due consapevolezze: bisogna avere senso di responsabilità verso il Paese, e bisogna tenere conto della ...