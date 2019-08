Nuova Zelanda | il presidente della Camera fa da baby sitter al figlio di un deputato

Nuova Zelanda : marcia Maori per salvare la terra sacra di Ihumatao : Centinaia di Maori hanno marciato a Auckland, verso l’ufficio della premier neozelandese Jacinda Ardern, per chiedere che visiti Ihumatao, un sito rivendicato dai Maori e oggetto di una disputa. I Maori – riporta il Guardian – hanno consegnato una petizione con 26mila firme: “Abbiamo affrontato i forti venti, abbiamo affrontato le piogge torrenziali, e siamo ancora qui“, ha dichiarato uno dei manifestanti dopo una ...

Rugby - Bledisloe Cup 2019 : Nuova Zelanda-Australia 36-0. Gli All Blacks ribaltano i Wallabies e portano a casa il trofeo : Sembra passata una vita, invece soltanto una settimana è trascorsa dal peggior rovescio della storia della Nuova Zelanda di Rugby, che in Australia aveva perso per 47-26 nella gara valida per la terza giornata del The Rugby Championship, ma anche quale incontro d’andata della Bledisloe Cup 2019. Oggi però gli All Blacks hanno ribaltato il -21 rifilando un pesantissimo 36-0 ai Wallabies, che ancora una volta vedono svanire la possibilità di ...

Rugby femminile - Laurie O’Reilly Memorial Trophy 2019 : Nuova Zelanda-Australia 37-8. Black Ferns dominanti con le Wallaroos : Se tra gli uomini la Nuova Zelanda oggi rischia di perdere il primo posto nel ranking mondiale di Rugby, tra le donne invece le Black Ferns dominano una volta di più: dopo il 47-10 maturato una settimana fa a Perth nella prima sfida del Laurie O’Reilly Memorial Trophy, le neozelandesi asfaltano Nuovamente l’Australia, questa volta ad Auckland per 37-8, e portano a casa il trofeo lasciando le briciole alle Wallaroos. TABELLINO Nuova ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato. Italia tredicesima - al comando la Nuova Zelanda : Quella di domani rischia di essere una giornata in qualche modo storica per il Rugby: Galles-Inghilterra potrebbe valere il numero uno mondiale, interrompendo il regno della Nuova Zelanda, che dura ininterrottamente dal 16 novembre 2009. Al di là del risultato di Nuova Zelanda-Australia, il Galles salirebbe comunque in vetta al ranking in caso di vittoria sull’Inghilterra, mentre un successo dell’Inghilterra varrebbe sicuramente il ...

In Nuova Zelanda sono stati scoperti i resti di un pinguino gigante vissuto 60 milioni di anni fa : Alto quanto un uomo adulto e pesante 80 chilogrammi, nuotava negli oceani circa 60 milioni di anni fa: era un pinguino gigante, chiamato Crossvallia waiparensis, prosperato subito dopo la scomparsa dei dinosauri. Il suo fossile, scoperto in Nuova Zelanda, è descritto sulla rivista ‘Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology’ da Paul Scofield e Vanesa De Pietri, curatori del neozelandese Canterbury Museum.Secondo ...

La Nuova Zelanda era popolata da pinguini giganti : scoperti fossili di 60 milioni di anni fa : In Nuova Zelanda, sono stati scoperti i resti di un pinguino gigante dalle dimensioni di un essere umano. Le ossa fossilizzate sono di un animale che si ritiene abbia avuto un’altezza di 1,6 metri e un peso di 80kg. Ha vissuto nell’epoca del Paleocene, tra 66 e 56 milioni di anni fa. L’animale, rinominato il “pinguino mostruoso” dal Canterbury Museum, si aggiunge alla lista della fauna gigantesca della Nuova Zelanda, ora estinta, come ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (12 agosto 2019). L’Italia torna tredicesima - al comando la Nuova Zelanda è insidiata dal Galles : La conclusione di The Rugby Championship e Pacific Nations Cup oltre all’inizio del mese dedicato ai Test Match estivi di preparazione alla Coppa del Mondo, ridisegnano il ranking mondiale di Rugby, aggiornato stamane, in attesa dei nuovi test match del fine settimana e, soprattutto, dell’imminente Coppa del Mondo (ricordiamo che gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli ...

Dopo la strage di Christchurch riconsegnate 10mila armi in Nuova Zelanda : In risposta agli attentati di Christchurch, la Nuova Zelanda cerca di arginare la detenzione di armi. In un mese dall’attuazione del bando, la polizia ha recuperato 10 mila armi da fuoco. A riportarlo sono fonti ufficiali, precisando che il programma di riacquisto è stato lanciato a metà luglio. La polizia ha effettuato 90 operazioni di raccolta, prendendo possesso di 10.242 armi insieme ad altre 1269 sotto ...

Scossa di terremoto in Nuova Zelanda [LIVE] : Un terremoto magnitudo 5.4 (dati preliminari) ha colpito l’Isola del Sud della Nuova Zelanda: lo rende noto il Centro Euro-Mediterraneo. Il sisma si è verificato alle 10:35 UTC, a 80 km nordovest da Queenstown, ad una profondità di circa 10 km. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Scossa di terremoto in Nuova Zelanda [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

In Nuova Zelanda il governo ha ricomprato più di 10mila armi da fuoco diventate illegali dopo la strage di Christchurch : In Nuova Zelanda, nell’ultimo mese, il governo ha ricomprato dai cittadini 10.242 armi da fuoco. dopo la strage di Christchurch del 15 marzo, in cui l’australiano Brenton Tarrant aveva ucciso 51 persone usando armi acquistate legalmente in Nuova Zelanda, il governo della

In Nuova Zelanda trovato il fossile di un pappagallo gigante vissuto 19 milioni di anni fa : Alcuni scienziati, tramite la rivista Biology Letters, hanno fatto sapere delle scoperte raggiunte sul pappagallo gigante, trovato in un giacimento fossile del primo Miocene a Sydney nel 2008, ma studiato solo adesso. Si pensa che l'animale sia vissuto in Nuova Zelanda nell'era preistorica, circa 19 milioni di anni fa, e dagli studi compiuti in questi anni, pare che questa specie fosse alta mediamente un metro e che pesasse circa sette chili. ...

Pappagallo gigante estinto scoperto in Nuova Zelanda : l’Heracles inexpectatus era il più grande : In un sito paleontologico neozelandese del Miocene un team di ricerca internazionale ha trovato i resti di una specie di Pappagallo estinta gigantesca, la più grande mai vissuta sulla Terra. L'uccello, che gli scienziati hanno deciso di chiamare Heracles inexpectatus, era alto un metro e pesava circa sette chilogrammi.Continua a leggere

Il primo rimorchiatore portuale elettrico - in Nuova Zelanda : Un cambiamento storico è alle porte per la città di Auckland, dove è in arrivo il primo rimorchiatore portuale alimentato a energia elettrica. L’annuncio è della stessa società portuale della Nuova Zelanda, Ports of Auckland, che per rispettare il programma a difesa dell’ambiente, mirato all’obiettivo di zero emissioni entro il 2040, ha siglato un accordo con la società olandese Damen Shipyards Group per l’acquisto della speciale nave 100% ...

