Notizie del giorno – Anelka al veleno sulla Juve | Erjona Sulejmani esalta la ‘dote’ di

Le Notizie del giorno (ore 23 - 30) : ZINGARETTI: NO AL CONTE BIS, CINQUE CONDIZIONI PER GOVERNARE CON M5S Partito unito: la direzione approva l'odg all'unanimità. Pieno mandato al segretario che chiede il coinvolgimento di Leu e dice: "Governo di discontinuità o si va al voto". Questi i paletti: Ue, centralità del Parlamento; sostenibilità ambientale; gestione dei flussi migratori, misure economiche in chiave redistributiva. SALVINI: SUBITO AL VOTO, ABBIAMO GIÀ PRONTA ...

Calciomercato - le Notizie di oggi – Colpo di scena Neymar-Juve - la nuova Roma e il botto della Fiorentina : Colpo DI scena Neymar-Juve – Nonostante la società avesse smentito la notizia, la suggestiva idea Neymar per la Juventuscontinua a tenere banco tra gli analisti di mercato. Quanto ipotizzato dalla stampa brasiliana, in merito ad un possibile inserimento dei bianconeri tra Barça e Real per l’asso del PSG, prende piede anche sul tabellone Stanleybet, che propone la Vecchia Signora proprio come opzione di mezzo (a 2,75) tra i blaugrana, ...

Ultime Notizie Roma del 21-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalle abitazioni in studio Giuliano Ferrigno Nuovo appuntamento con l’informazione sono iniziati oggi pomeriggio le consultazioni al Quirinale il percorso per trovare lo sblocco alla crisi di governo aperta dal leghista Salvini che ieri alla fine dell’ esecutivo giallo verde con le dimissioni del premier Conte dopo lo scambio di accuse nell’aula del senato La Lega denuncia chi scappa ...

