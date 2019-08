Neymar Juventus | dalla Spagna sono certi | ecco cosa potrebbe accadere!

Neymar Juventus : un nuovo colpo di scena nella trattativa : Neymar Juventus: in quella che è la trattativa regina dell’Estate arrivano ulteriori aggiornamenti dalla Spagna. Nelle ultime ore, dopo le suggestioni circolate ancora in mattinata, l’ipotesi Juventus sembra essersi allontanata: proprio in questi minuti è diventata sempre più forte la pista che vorrebbe portare Neymar al Real Madrid. Neymar Juventus: un nuovo colpo di scena […] More

Juventus - colpo grosso in arrivo : Neymar - Suarez o Icardi? Paratici a lavoro : Juventus – Dall’estero arrivano nuove indiscrezioni sul possibile inserimento della Juventus per Neymar, in uscita dal PSG e nel mirino soprattutto delle due ‘Grandi’ di Spagna Barcellona e Real Madrid. Dopo Brasile e Spagna, anche dalla Francia riportano di un eventuale tentativo dei campioni d’Italia per portare a Torino il campione verdeoro. Juventus, Suarez o Icardi? Traccia di mercato questa smentita però ...

Neymar Juventus - dalla Spagna insistono : arriva la clamorosa conferma! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, e come evidenziato anche da quella francese, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Neymar. Un sogno nel cassetto last minute da parte della dirigenza bianconero, confermato totalmente dai colleghi spagnoli. Una notizia che, ora come ora, non trova conferme in Italia. Perchè Neymar […] More

Neymar-Juventus - colpo di scena : l’ipotesi degli analisti di mercato… : Nonostante la società avesse smentito la notizia, la suggestiva idea Neymar per la Juventus continua a tenere banco tra gli analisti di mercato. Quanto ipotizzato dalla stampa brasiliana, in merito ad un possibile inserimento dei bianconeri tra Barça e Real per l’asso del PSG, prende piede anche sul tabellone Stanleybet, che propone la Vecchia Signora proprio come opzione di mezzo (a 2,75) tra i blaugrana, favoriti a 2,25, e i ...

Calciomercato Juventus - resta incerto il futuro di Dybala : il Paris Saint-Germain ‘bloccato’ da… Neymar : Nel caso in cui i parigini non dovessero affondare il colpo, Dybala rimarrebbe a Torino per giocarsi le proprie carte con Maurizio Sarri Il futuro di Paulo Dybala al momento è tutt’altro che definito, l’argentino non è certo di rimanere alla Juventus, ma le pretendenti scarseggiano così come il tempo per imbastire una simile cessione. AFP/LaPresse L’unico club che ha mostrato interesse per la Joya è il Paris ...

Neymar Jr. come Pep Guardiola - stesso rialzo in borsa per la Juventus : L’ex giornalista di Mediaset Premium Maurizio Pistocchi ha sottolineato, su Twitter, gli effetti della suggestione Neymar. Pistocchi richiama l’attenzione su quanto avvenuto lo scorso luglio quando Pep Guardiola era dato come prossimo allenatore della Juventus. A distanza di un mese, questa volta le voci riguardano Neymar Jr., l’effetto in borsa è lo stesso, un netto rialzo del titolo bianconero. Stessa fonte di ...

Neymar Juventus - ultime notizie : titolo in borsa schizzato come per Guardiola : Neymar Juventus, ultime notizie: titolo in borsa schizzato come per Guardiola Neymar lascerà il Paris Saint Germain? Il futuro dell’asso brasiliano sembra ormai lontano dalla Francia. Al duello tra Real e Barcellona per aggiudicarselo si sarebbe aggiunta anche la Juventus. Neymar Juventus: Dybala alternativa al brasiliano Ad accreditare l’indiscrezione di un inserimento della Juventus nelle trattative tra Psg e i due top club spagnoli ...

La Juventus irrompe su Neymar - la clamorosa indiscrezione : Dybala e 100 milioni al Psg : La Juventus irrompe e fa sul serio per Neymar. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna, secondo AS i bianconeri sarebbero clamorosamente balzati in pole position rispetto a Barcellona e Real Madrid per strappare l’asso brasiliano al PSG. "Il Madrid non è più coinvolta nel tentativo di firmare

Calciomercato Juventus - Paratici avrebbe offerto Dybala e cento milioni per Neymar : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo AS, infatti, il club bianconero sarebbe entrato prepotentemente nella corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Neymar. La notizia sarebbe stata confermata in Brasile. Fabio Paratici avrebbe messo sul piatto il cartellino di Paulo Dybala (che viene valutato circa ottanta milioni di euro) e una ...

Juventus : Neymar avrebbe contattato Paratici già a giugno (RUMORS) : La Juventus prosegue la preparazione in vista della prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, in attesa del big match della seconda giornata contro il Napoli. A tenere banco però in questi giorni è soprattutto il calciomercato, che chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale della dirigenza bianconera resta quella di piazzare alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di ...

Neymar Juventus - clamoroso dalla Spagna : affondo bianconero - offerta shock : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe […] More

Neymar Juventus - clamoroso dalla Spagna : affondo bianconero - offerta schock : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe […] More

Calciomercato 20 agosto : Juventus - clamoroso affondo per Neymar. Inter-Sanchez - è fatta. Fiorentina su De Paul : Calciomercato 20 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 20 agosto. Juventus– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta a tentare il clamoroso affondo per Neymar. Paratici potrebbe offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il PSG a dire sì. Prime indiscrezioni anche sull’ingaggio […] L'articolo Calciomercato 20 agosto: ...

Neymar ALLA JUVENTUS/ Il Barcellona rilancia a 150 milioni per il prestito : NEYMAR ALLA JUVENTUS, pronta una super offerta bianconera: Dybala+ 100 mln, ma il Barcellona si rilancia nella trattativa.