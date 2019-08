New York | trovato il cadavere dello chef Zamperoni

Andrea Zamperoni morto - “il corpo ritrovato in un ostello a New York”. Lo chef italiano del ristorante Cipriani era scomparso da sabato : Lo chef italiano di Cipriani Dolci, Andrea Zamperoni, è stato trovato morto. Lo ha reso noto lo stesso ristorante di New York per il quale il 33enne lavorava: “Con tristezza abbiamo appreso che Andrea Zamperoni, un amato e rispettato membro della squadra Cipriani da molti anni, che era scomparso domenica, è stato trovato morto”, si legge in una dichiarazione alla Nbc. Il suo corpo, scrivono i media americani, è stato ritrovato al ...

New York. Morte orribile per un 30enne : schiacciato da un ascensore che precipita : La tragedia è avvenuta in mattinata al Manhattan Promenade un esclusivo edificio, nel cuore della Grande Mela. Pare che la struttura fosse già stata multata a maggio perché la "funzione di sicurezza su uno degli ascensori era stata manomessa o disabilitata".Continua a leggere

Palermo e New York si avvicinano - torna il volo diretto : Riparte da maggio il volo Palermo-New York con un collegamento diretto ogni giorno. La compagnia aerea statunitense United Airlines ha annunciato oggi il nuovo volo diretto giornaliero tra l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo (PMO) e New York/Newark (EWR), a partire dal 20 maggio e per tutta la stagione estiva 2020. United, che opera in Italia dal 1997, sarà la prima compagnia statunitense a collegare le due città. Il volo sarà operato ...

Chi è Andrea Zamperoni - lo chef italiano scomparso a New York : Andrea Zamperoni, lo chef italiano scomparso lo scorso sabato 17 a New York, lavorava per la nota catena di ristoranti Cipriani da 11 anni. L'anno scorso il trasferimento negli Stati Uniti, proprio nella “grande mela”, sulla 74th Street a Woodside, nel Queens, per occupare il ruolo di capo chef in uno dei punti Cipriani più importanti, quello all'interno della Grand Central Terminal di Manhattan. Zamperoni vive nel suo appartamento da solo, il ...

Alessia Marcuzzi nuda a New York e il web si scatena : Alessia Marcuzzi ha stuzzicato i suoi fan con una foto in cui si mostra al tramonto sui tetti di New York solo con un perizoma. Uno scatto che ha scatenato i giudizi di molti suoi follower. Ultimi giorni di vacanza negli Stati Uniti per Alessia Marcuzzi che a settembre è pronta a ritornare in televisione alla conduzione di Temptation Island Vip. La popolare conduttrice si trova a New York in compagnia del compagno Paolo e dei ...

