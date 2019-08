Negli USA verrà costruito un ponte da 87 milioni di euro solo per gli animali

Esportazioni Made in Italy : aumento record del 46% nel 2019 per il pecorino sardo Negli USA : “Non c’è solo George Clooney ad apprezzare il pecorino negli Stati Uniti dove le Esportazioni Made in Italy del tipico formaggio volano con un aumento record del 46% nel 2019“: è quanto emerge da una indagine Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno. “Appare quindi giustificato – sottolinea la Coldiretti – l’interesse economico da parte del famoso attore, due volte premio Oscar, che ...

Sigarette elettroniche associate a grave e misteriosa malattia polmonare : 100 casi Negli USA : Le Sigarette elettroniche potrebbero essere responsabili di una grave malattia polmonare che ha colpito un centinaio di giovani pazienti negli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), il principale organo che si occupa di sanità pubblica negli USA. Non ci sono ancora conferme e le indagini sono in corso.Continua a leggere

Il piano di Elizabeth Warren contro le sparatorie Negli Usa : La senatrice democratica del Massachusetts e candidata alle presidenziali del 2020 Elizabeth Warren (foto: Alex Wong/Getty Images) Solo nel 2017, negli Stati Uniti, circa 40mila persone sono morte a causa delle armi da fuoco. La senatrice democratica del Massachusetts Elizabeth Warren, che si è candidata alla presidenziali del 2020 ed è nota per le sue battaglie contro lo strapotere di Wall Street, ha promesso di ridurre questo numero ...

Ginnastica artistica - nuovo scandalo abusi Negli USA : Maggie Haney accusata di maltrattamenti - è la coach di Hernandez e McCusker : Un nuovo scandalo abusi sconvolge la Ginnastica artistica statunitense: Maggie Haney, allenatrice di riferimento del movimento americano, è sotto inchiesta per abusi verbali ed emotivi perpetrati nei confronti di giovani atlete. A rivelarlo è la testata OC Register che è venuta in possesso di alcune e-mail di USA Gymnastics. Le accuse sono molto gravi, Haney è infatti accusata di aver minacciato, maltrattato e molestato alcune ginnaste ...

Mistero Kammler - il nazista "atomico" che sparì Negli USA - : Vittorio Macioce Ci sono sei versioni sulla morte della SS che studiava la bomba. Senz'altro non si suicidò L' unica cosa certa è che non è morto nel bunker di Praga nel maggio del 1945. Non si è suicidato come il Führer con un colpo di pistola alla tempia e neppure con il cianuro. La storia del «generale del diavolo» è ancora aperta, non finisce con un atto di giustizia, non ci sono tribunali, ma racconta la vittoria della ragione ...

Kurbo - l'app che fa dimagrire i bambini : è polemica Negli Usa : Lanciata il 13 agosto da Weight Watchers per teen-ager tra gli 8 e i 17 anni, ha già sollevato le critiche di genitori ed esperti di alimentazione. "Rischia di indurre disturbi alimentari"

Beautiful - risultato storico Negli USA : merito di Hope e Steffy : Beautiful: dopo 32 anni record di ascolti in America grazie alle vicende di Hope e Steffy Beautiful è senza dubbio una delle soap opera più seguite e amate dagli italiani. In onda dal 23 marzo del 1987, la serie americana ideata da William J. Bell e Lee Phillip Bell in Italia va in onda, invece, […] L'articolo Beautiful, risultato storico negli USA: merito di Hope e Steffy proviene da Gossip e Tv.

Beautiful - news USA : come vanno gli ascolti Negli Stati Uniti? : Per una volta le nostre news dagli Stati Uniti non riguardano le vicende di Beautiful da noi ancora inedite, ma difficoltà tecniche per i telespettatori americani nel riuscire a vedere in video le vicende di casa Forrester! Tutto è iniziato a luglio quando, in molte aree degli Stati Uniti, i canali del network CBS sono Stati oscurati a causa di uno strappo tra la rete televisiva e il partner per abbonati AT&T, che distribuisce il segnale in ...

The Legend of Zelda : Breath of the Wild è il titolo che ha venduto di più nella storia della serie Negli USA : The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ufficialmente superato Twilight Princess, diventando in via ufficiale il titolo della serie più venduto negli USA.Sebbene siano già in molti a definirlo un assoluto capolavoro fin dai primi tempi dal lancio, ora Zelda: Breath of the Wild è a tutti gli effetti il gioco di Zelda che ha riscosso il maggior successo negli Stati Uniti, superando le vendite di Twilight Princess ed entrando ulteriormente nella ...

Nintendo Switch è stata la console più venduta a luglio Negli USA : NPD ha pubblicato i dati sulle vendite software e hardware per videogiochi negli Stati Uniti per il mese di luglio. Nintendo Switch è stata la console più venduta il ​​mese scorso (e anche il mese precedente) e continua a guidare le classifiche hardware (via GamesBeat). Non solo è l'hardware più venduto negli USA per il mese di luglio, ma rimane anche la console più venduta dell'anno finora.Oltre a Switch, tuttavia, il mercato ha ...

Huawei potrebbe vendere smartphone Negli USA sotto mentite spoglie : Inviare gli smartphone in Messico, eliminare ogni logo e spedirli da lì agli Stati Uniti d'America: questo era il piano di Huawei per aggirare il ban di Trump. L'articolo Huawei potrebbe vendere smartphone negli USA sotto mentite spoglie proviene da TuttoAndroid.

Spopola Negli USA l’uva al gusto di zucchero filato : Spopola negli Stati Uniti l’uva al gusto di zucchero filato: sul mercato dilagano le varietà che ricordano più i dolci che la frutta. La moda è stata lanciata nel 2012, ma negli ultimi mesi – riporta il Wall Street Journal – ha conquistato anche il web. L’uva di zucchero filato è comparsa nei negozi ortofrutticoli statunitensi circa 7 anni fa, dando vita a una sorta di rivoluzione: subito dopo i produttori hanno iniziato ...

Friends sbarca al cinema (Negli USA) e tra le piattaforme di streaming si lotta per le vecchie comedy : In Italia le serie tv comedy sono per lo più prodotto da pomeriggio tv, amate da ristretti nuclei di appassionati ma difficilmente in grado di catturare schiere di appassionati davanti a uno schermo. Le piattaforme pay prima e lo streaming poi ha ridato slancio, anche nel nostro paese, agli episodi da 30 minuti anche se molti dei prodotti seriali tuttora inediti in Italia corrispondono a questo modello (You're The Worst e Better Things i casi ...