Ndrangheta | arresto latitante Riitano | preso a Giardini Naxos in vacanza con la famiglia

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – Avevain affitto una casa sul mare in Sicilia, a, vicino a Taormina, con un nome falso. Ma non è bastato per impedirgli l’. Francescodella, è stato arrestato dai Carabinieri del RosS – congiuntamente a quelli dei Comandi Provinciali di Catanzaro e Messina.alias ‘Cicciariello Andreacchio”, 39 anni, è ritenuto “elemento di spicco della temibile Cosca Gallace di Guardavalle”. L’uomo era gravato da un provvedimento di cattura emesso il 2.05.2017 dal Tribunale Ordinario di Milano a firma del Gip per a”vere promosso, organizzato, costituito, finanziato, diretto e partecipato ad associazione con base logistica ad Arluno (MI), appartenente alla cosca ‘ndranghetista dei Gallace finalizzata all’importazione sul territorio ...

GazzettaDelSud : 'Ndrangheta, l'arresto del latitante Riitano: il video dell'operazione - carlopagliani : RT @Vulcanelios: ATTENZIONE! Da oggi tutti quelli sorpresi dalle forze dell’ordine in atteggiamento di preghiera con Rosario, saranno passi… - ecortuso : RT @Vulcanelios: ATTENZIONE! Da oggi tutti quelli sorpresi dalle forze dell’ordine in atteggiamento di preghiera con Rosario, saranno passi… -