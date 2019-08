Napoli irritato | l' interesse della Juve per Icardi sarebbe solo una manovra di disturbo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo (il 2 settembre) e, nonostante si parli da tempo di lui tra indiscrezioni più o meno veritiere, Mauroè ancora a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Ovviamente la società non ha affatto cambiato idea sulla sua posizione, con il centravanti argentino che continua ad allenarsi con il resto del gruppo per la parte atletica, mentre quando è il momento di passare alle sessioni tattiche di Antonio Conte l'attaccante si allontana per lavorare a parte con un preparatore e un tecnico. L'ex capitano nerazzurro, del resto, appare sempre più convinto nella sua scelta di restare a Milano da "separato in casa", attendendo al contempo una telefonata da Torino (sponda bianconera) per concretizzare una volta per tutte il suo passaggio allantus, alla quale sipromesso da tempo....

