MotoGp – Zarco sincero dopo la rottura con KTM | “futuro? Potrei essere un pilota test | ma

MotoGp – Dal lavoro della Yamaha sul motore al paragone con Zarco - Rossi sincero : “quando ero in Ducati ho pensato di smettere” : Valentino Rossi pronto per la gara di Silverstone: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Gran Bretagna Riflettori puntati sui piloti in sala stampa a Silverstone: i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista, dopo una settimana di pausa, per il Gp della Gran Bretagna. Motivati a gareggiare in terra inglese, dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, i piloti non vedono l’ora di scendere in ...

MotoGp : Daniel Pedrosa non ha intenzione di sostituire Zarco in KTM nel 2020 e continuerà nel ruolo di Test Rider : La fine del rapporto tra Johann Zarco e la KTM ha di fatto liberato un posto vacante nel team ufficiale austriaco in vista del 2020 e tra i possibili sostituti si è pensato subito a Daniel Pedrosa, attuale Test Rider KTM. Lo spagnolo svolge il ruolo di collaudatore per il costruttore austriaco ma sembra non essere intenzionato a tornare in MotoGP a tempo pieno dopo aver annunciato il ritiro dalle corse alla fine della scorsa stagione. Il tre ...

MotoGp - Johann Zarco si sfoga su L’Equipe : “La mia carriera non finisce qui - ma nel 2020 non sarò in MotoGp” : Il rapporto tra Johann Zarco e la KTM è stato molto complicato fin dai primi test di Jerez a fine 2018 ma nessuno si sarebbe potuto immaginare un epilogo così amaro. Il pilota francese ha rescisso il contratto che lo legava con la casa austriaca fino al 2020 ed ha così messo la parola fine ad un’esperienza da dimenticare al più presto in modo da resettare e da ripartire con grande energia. Il due volte campione del mondo di Moto2 si è ...

MotoGp - Johann Zarco e la KTM si separano : il francese lascerà la squadra austriaca al termine della stagione : Johann Zarco e KTM: un matrimonio che non ha funzionato. Al termine del fine settimana a Spielberg (Austria), arriva l’annuncio che il pilota francese di MotoGP e la squadra austriaca non continueranno il loro rapporto. L’ex campione del mondo della Moto2 (2015-2016), infatti, ha avuto e sta avendo serie difficoltà nell’adattarsi alle caratteristiche della RC16 e, nonostante il team abbia fatto di tutto per assecondare le sue ...

MotoGp – Morbidelli accusa Zarco - il francese della KTM spiega : “è vero! Ho toccato Franco - ma…” : Zarco risponde alle accuse di Franco Morbidelli: le parole del francese della KTM dopo il Gp della Repubblica Ceca La gara di domenica a Brno ha lasciato tantissimo amaro in bocca a Franco Morbidelli: il giovane pilota del Team Petronas non è riuscito a completare il primo giro del Gp della Repubblica Ceca a causa di una brutta caduta, nella quale è stato coinvolto anche Joan Mir. Nelle interviste post gara Morbidelli si è sfogato, ...

Johann Zarco MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Un sorriso dopo tanta sofferenza - domani sull’asciutto servirà un’impresa” : A volte ritornano… Quantomeno quando le condizioni sono variabili. Oggi la pioggia è stata la grande protagonista nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Repubblica Ceca 2019 della MotoGP e Johann Zarco, dopo mesi di oblio da quando è sbarcato in KTM, ha saputo centrare la terza prestazioone alle spalle di Marc Marquez e Jack Miller tra pioggia, asfalto bagnato, e pista che andava asciugandosi. dopo tante difficoltà, il francese ex ...

MotoGp – La lucida follia di Marquez - i sorrisi di Zarco e Miller : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Brno : Marc Marquez rischia con le slick sul bagnato e fa la pole a Brno: sorridono Zarco e Miller, secondo e terzo. Le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp di Germania Le vacanze non lo hanno minimamente distratto, la pioggia sulla pista di Brno, affrontata con le gomme slick nelle fasi finali delle qualifiche non gli ha dato alcun problema. Marc Marquez fa registrare l’ennesima pole position della sua carriera, prendendosi il primo ...