MotoGp – Petrucci ironico a Silverstone | “un’altra tripletta italiana? Si | ma…”

MotoGp - Danilo Petrucci in cerca di riscatto : “vengo da due gare pessime - devo meritarmi il 3° posto” : Il pilota ternano ha intenzione di cancellare le ultime due cattive prestazioni, provando a riscattarsi nel Gp di Silverstone Le ultime due gare non sono state certamente positive per Danilo Petrucci, che arriva adesso a Silverstone con l’obiettivo di riscattarsi e dimostrare il proprio valore. Costanza Benvenuti – LaPresse Il circuito inglese piace eccome al ternano, come sottolineato da lui stesso al sito ufficiale Ducati: ...

MotoGp – Gp d’Austria complicato per Petrucci - Danilo amette : “sono rimasto imbottigliato e ho dovuto rimontare” : Danilo Petrucci in difficoltà al Gp d’Austria: le parole del ternano della Ducati dopo la gara al Red Bull Ring Se nella parte dei box di Andrea Dovizioso si festeggia per la splendida vittoria al Gp d’Austria, non si può fare altrettanto nella metà di Danilo Petrucci, che dopo una gara difficile, partito dalla quarta fila, ha concluso con un nono posto. Alessandro La Rocca/LaPresse “È stata una gara complicata: purtroppo alla ...

MotoGp - Pagelle GP Austria 2019 : Dovizioso vince “alla Marquez” - Quartararo solido - Rossi fa il massimo - male Vinales e Petrucci : Un Gran Premio, quello di Austria 2019 della MotoGP, che rimarrà nella memoria di tutti davvero a lungo. Il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha regalato emozioni a non finire, letteralmente fino all’ultima curva. La gara del Red Bull Ring ha messo in mostra diversi piloti ad un ottimo livello, mentre alcuni hanno marcato visita. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio di Austria 2019 per capire chi è stato il ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Austria 2019 : “Partirò motivato per riscattarmi dopo la caduta di oggi” : Non sono state qualifiche da incorniciare per Danilo Petrucci quelle del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il centauro umbro ha concluso in dodicesima posizione, pagando a caro prezzo le conseguenze di una caduta che gli ha precluso la possibilità di lottare per le prime posizioni. Per questo, è atteso a una corsa in rimonta domani, dove soprattutto i primi giri saranno importanti. Di ...

MotoGp - Valentino Rossi preoccupato : la vicinanza di Petrucci sulla griglia inquieta il Dottore : Il pilota della Yamaha non è contento del risultato ottenuto nelle qualifiche in Austria, ma non ha intenzione di tirarsi fuori dalla lotta per il podio Decima posizione per Valentino Rossi sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, un piazzamento non proprio esaltante per il Dottore soprattutto considerando la gara di domani. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha teme soprattutto la velocità di Petrucci e Pol Espargaro, che ...

MotoGp - la rivelazione di Danilo Petrucci : “ho capito dove migliorare la Ducati grazie a… Marquez” : Il pilota della Ducati ha commentato le qualifiche del Gp d’Austria, chiuse al dodicesimo posto con caduta annessa Qualifiche sfortunate per Danilo Petrucci in Austria, il pilota della Ducati ha chiuso al dodicesimo posto la Q2, finendo addirittura nella ghiaia negli ultimi minuti della sessione. Un inconveniente di non poco conto, che obbligherà gli uomini in rosso ad un lavoro supplementare in vista di domani. AFP/LaPresse Il ...

MotoGp - Petrucci individua il suo punte debole : “nei lunghi rettilinei perdo aerodinamica - devo recuperare in frenata” : Il pilota ternano ha parlato della giornata di libere in Austria, soffermandosi sulle cose da migliorare in vista di qualifica e gara Primi problemi per la Ducati sul circuito di Spielberg, sede del Gran Premio d’Austria in programma domenica. Danilo Petrucci ha chiuso la giornata in ottava posizione con il crono di 1:24.330 ottenuto nella FP2, un risultato non proprio esaltante considerando i problemi avuti in rettilineo. Alessandro ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Austria 2019 : “Sono contento ma questa pista è ostica” : Giornata nella media per Danilo Petrucci che ha svolto un buon lavoro nelle prove libere del GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky: “Sono contento, ma questa pista è ostica con dei lunghi rettilinei e io perdo un po’ di aerodinamica: stiamo cercando di migliorare in frenata per recuperare del tempo, stiamo facendo un buon lavoro. Ho fatto bene con le ...

MotoGp - Danilo Petrucci snobba Lorenzo : “non mi riguarda cosa abbia intenzione di fare Jorge” : Il ternano si è concentrato sulla lotta per il terzo posto nel Mondiale, snobbando le voci di un possibile passaggio di Lorenzo alla Pramac Terzo posto nel Mondiale e all’orizzonte una pista favorevole alla Ducati, un’occasione da non perdere per tenere a bada gli inseguitori. Danilo Petrucci è fiducioso in vista del Gp d’Austria, l’obiettivo è quello di ottenere un buon risultato, così da allontanarsi da Rins che ...

MotoGp - grandi aspettative per Petrucci in Austria : “ci giocheremo il podio - ma non partiamo favoriti” : Il ternano è impaziente di scendere in pista al Red Bull Ring, dove l’obiettivo sarà senza dubbio il podio Un week-end non proprio da ricordare per Danilo Petrucci quello di Brno, una gara iniziata e finita in salita per il ternano della Ducati, riuscito comunque a difendere il terzo posto nella classifica piloti dall’assalto di Rins. AFP/LaPresse In Austria, Petrux si presenta con l’obiettivo di salire per la prima volta ...

MotoGp - GP Austria 2019 : una pista favorevole per la Ducati. Petrucci e Dovizioso all’attacco di Marquez : La stagione 2019 della MotoGP ha appena terminato il prolungato weekend di Brno che si è concluso con le otto ore di test della giornata di ieri e in fretta e furia si prepara ora al trasferimento verso Spielberg dove andrà in scena tra pochissimi giorni il GP d’Austria. In terra ceca abbiamo assistito alla sesta sinfonia stagionale di Marc Marquez che, soprattutto in qualifica, ha dimostrato ancora una volta a tutti perché è diventato il ...

VIDEO Test MotoGp Brno 2019 - Danilo Petrucci : “Siamo pronti per l’Austria” : Danilo Petrucci ha chiuso al decimo posto la giornata di Test della MotoGP a Brno. Il ternano è rimasto comunque soddisfatto della prestazione della sua Ducati, dicendo che tutto il Team è comunque pronto per il prossimo Gran Premio in Austria. VIDEO Danilo Petrucci DOPO I Test A Brno Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

MotoGp – Test Brno - Petrucci contento a fine giornata : “abbiamo modificato il programma lavorando sulla velocità” : Il pilota ternano ha commentato la giornata di Test a Brno, esprimendo le proprie sensazioni sul lavoro svolto Una giornata positiva per la Ducati a Brno, dove si sono tenuti oggi i Test successivi alla gara disputata ieri e vinta da Marc Marquez su Dovizioso e Miller. AFP/LaPresse Danilo Petrucci ha percorso 60 giri, il migliore in 1:56.345, e si è concentrato sulla ricerca di un buon feeling con la sua Desmosedici GP dopo la difficile ...

MotoGp – Petrucci in difficoltà a Brno - Danilo ammette : “gara dura - so cosa mi è mancato” : Danilo Petrucci consapevole delle sue difficoltà in pista oggi a Brno: le parole del ternano della Ducati dopo l’ottavo posto al Gp della Repubblica Ceca Ottava posizione oggi al Gp della Repubblica Ceca per Danilo Petrucci, che partiva dalla terza fila. Il pilota ternano, settimo alla fine del primo giro, ha poi perso un paio di posizioni nelle tornate successive ed è risalito all’ottavo posto al tredicesimo passaggio, chiudendo la ...