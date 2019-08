MotoGP | gli orari TV del weekend in Gran Bretagna

MotoGP - Biaggi su Lorenzo : “La cosa migliore per lui è rimanere alla Honda” : Il quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike Max Biaggi è intervenuto su Facebook in questi giorni parlando delle vicende che coinvolgono il motociclismo, soprattutto in chiave mercato. Il 48enne romano ha espresso il proprio giudizio sulle questioni Jorge Lorenzo e Johann Zarco. Su Lorenzo, da sempre stimatissimo da Biaggi, alla ricerca forse di una nuova avventura dopo una stagione deludente ...

MotoGP - Max Biaggi ‘rilancia’ Jorge Lorenzo : “il passaggio in Ducati? Gli avrebbe fatto bene - ma…” : L’ex pilota italiano si è soffermato sulle voci relative al contatto tra Lorenzo e la Ducati, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Jorge Lorenzo è pronto a tornare in pista nel prossimo fine settimana di Silverstone, risalendo in sella alla Honda dopo un lungo stop dovuto all’incidente occorsogli ad Assen. Alessandro La Rocca /LaPresse Lo spagnolo comparirà in conferenza stampa per esprimere le proprie sensazioni ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso ha ritrovato il sorriso - a Silverstone continua la battaglia : Terminato il fine settimana di stacco, il circus del Motomondiale 2019 si appresta per affrontare il dodicesimo appuntamento della sua stagione in quel di Silverstone dove andrà in scena il GP di Gran Bretagna; ci siamo lasciati pochi giorni fa con la straordinaria vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring di Spielberg, dove il ducatista ha fatto impazzire i tanti tifosi italiani (e non solo) con una manovra tanto inaspettata quanto efficace ...

MotoGP – Ritiro Valentino Rossi - Quartararo taglia corto : “non mi piacciono queste cose” : Fabio Quartararo, il Ritiro di Valentino Rossi e gli obiettivi in sella alla Yamaha: le parole del giovane francese del team Petronas I campioni delle due ruote tornano in pista e lo fanno a Silverstone, dove domenica si correrà il Gp della Gran Bretagna. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che farà il suo grande ritorno dopo un lungo stop per infortunio e dopo tanti rumors di mercato. Il maiorchino testerà la sua condizione, guidando in ...

MotoGP - Galbusera sul decimo titolo di Valentino Rossi : “Lui può farlo - dobbiamo dargli la moto!” : Valentino Rossi ha catalizzato l’attenzione di tutti quest’oggi nell’intervista concessa a Radio Rai. Tanti i temi toccati: dai 25 anni di carriera al voler essere padre. Presenti anche suo padre Graziano, il capo tecnico Silvano Galbusera, il responsabile del fan club Flavio Fratesi e Carlo Pernat. Interessante il parere di Galbusera su un obiettivo che, per gli equilibri attuali, ha più i crismi del sogno: il decimo titolo ...

MotoGP – Un figlio - l’importanza per la privacy e l’amore per l’Italia - Valentino Rossi ammette : “se fossi Dio per un giorno…” : Valentino Rossi a 360 gradi: dall’età all’amore per l’Italia, la sincerità del nove volte campione del mondo Valentino Rossi si sta godendo l’ultimo giorno della settimana di stop dopo il Gp d’Austria, in vista della gara a Silverstone. In attesa di tornare in pista in Gran Bretagna, il Dottore è stato intercettato dai microfoni di Domenica Sport, che oggi ha mandato in onda, con Pernat e Graziano Rossi in ...

MotoGP - Valentino Rossi : “I tifosi mi rimarranno dentro quando mi ritirerò. Avere figli? Forse ho trovato la donna giusta” : Storie di emozioni, storie di passione. Valentino Rossi è ancora lì, a 40 anni, a sfidare il mondo nella massima categoria del motociclismo. Nel campionato di MotoGP attuale la distanza dal vertice non è certo trascurabile, visto il dominio di Marc Marquez e il quinto posto del “Dottore” a 127 lunghezze dal leader. Tuttavia, le motivazioni per continuare sono ancora molte e l’essere, dati alla mano, il miglior pilota Yamaha in ...

MotoGP – Dal rapporto con la politica alla voglia di formare una famiglia - Valentino Rossi ammette : “serve la donna giusta - ma…” : Valentino Rossi oltre la MotoGp, dal rapporto con la politica alla voglia metter su famiglia: il Dottore sincero La settimana di pausa dopo le fatiche del Gp d’Austria sta per terminare. I piloti della MotoGp si godono gli ultimissimi giorni di relax prima di tornare in pista per il Gp di Silverstone, dove ci sarà il grande e attesissimo ritorno di Jorge Lorenzo. Intanto, ad attirare l’attenzione è Valentino Rossi, con delle ...

Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La classifica degli stipendi 2019. Marc Marquez il più ricco davanti a Valentino Rossi! 3° Dovizioso : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, quaranta primavere e non sentirle, desideroso di ...

Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La classifica degli stipendi 2019. Marc Marquez il più ricco davanti a Valentino Rossi! 3° Dovizioso : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, quaranta primavere e non sentirle, desideroso di ...

MotoGP - Valentino Rossi resta il migliore tra i piloti Yamaha a 40 anni. Il Dottore precede Vinales : “Valentino Rossi sono dieci anni che non vince e farebbe bene a ritirarsi“. Le considerazioni sono un po’ queste e il soggetto è abbastanza chiaro chi sia. Il “Dottore, in MotoGP, da sempre fa discutere. I suoi modi hanno attirato l’attenzione di tanti tifosi ma nello stesso tempo anche qualche nemico, facente parte di una percentuale di appassionati che tutta questa attenzione l’avrebbe evitata, affezionata ...

MotoGP - Valentino Rossi resta il migliore tra i piloti Yamaha a 40 anni. Il Dottore precede Vinales : “Valentino Rossi sono dieci anni che non vince e farebbe bene a ritirarsi“. Le considerazioni sono un po’ queste e il soggetto è abbastanza chiaro chi sia. Il “Dottore, in MotoGP, da sempre fa discutere. I suoi modi hanno attirato l’attenzione di tanti tifosi ma nello stesso tempo anche qualche nemico, facente parte di una percentuale di appassionati che tutta questa attenzione l’avrebbe evitata, affezionata ...

MotoGP - Andrea Dovizioso ha vinto una battaglia - ma la guerra…Eloquente il distacco da Marc Marquez - Ducati troppo discontinua : Con ancora negli occhi lo splendido sorpasso di Andrea Dovizioso in curva 9 del Red Bull Ring ai danni di Marc Marquez, è tempo di fare qualche ragionamento più a largo raggio sulla MotoGP. Si può affermare, infatti, che il romagnolo abbia vinto una battaglia. In maniera bellissima e netta, certo, ma la guerra è, e rimarrà, saldamente in mano al suo rivale. La Honda fornisce un esercito davvero impressionante al campione del mondo in carica che, ...

MotoGP – Alberto Puig tende la mano a Jorge Lorenzo : “lo aspettiamo a Silverstone - vogliamo torni motivato” : Jorge Lorenzo è pronto a ritornare in sella alla sua Honda dopo l’infortunio: il team manager della scuderia, Alberto Puig, non vede l’ora di rivederlo in pista Negli ultimi giorni su Jorge Lorenzo se ne sono dette tante: dopo l’infortunio si ritira; tornerà in Ducati al posto di Miller; finirà in Yamaha tra un anno. E invece, superato l’infortunio che lo tiene ai box da diverse settimane, Jorge Lorenzo riprenderà ...