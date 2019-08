Miss Italia 2019 | Monica Setta dice no alla giuria | arriva Caterina Murino?

Miss Italia 2019 : conduttrice rifiuta di affiancare Alessandro Greco : Miss Italia 2019 con Alessandro Greco: Monica Setta non ci sarà Il prossimo 6 settembre Alessandro Greco condurrà Miss Italia 2019 in prima serata su Rai1. Un grande debutto per il conduttore, successore di Francesco Facchinetti alla guida delle ultime tre edizioni andate in onda su La7 di Urbano Cairo con scarso successo. A due settimane circa, non si può dire che tutto è pronto. In Rai si continua a lavorare per le giurie del concorso di ...

Miss Italia 2019 - Monica Setta si sfila - arriva Caterina Murino : Altro che rimpasto di governo. In Rai si lavora per il rimpasto delle giurie di Miss Italia. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, nella giuria tecnica non ci sarà Monica Setta, inizialmente prevista (come da Blogo svelato nei giorni scorsi) appunto nella comMissione in azione dal 26 al 29 agosto. La giornalista, interpellata in merito, ha spiegato:Ho chiamato Patrizia Mirigliani e l'ho ringraziata per l'opportunità, ma siccome il 14 ...

Il Giro d’Italia a zero eMissioni in Nissan LEAF : 7.500 km a zero emissioni in 13 giorni viaggiando da Varna (Bolzano) a Siracusa: questi sono i dati del Giro d’Italia 100% elettrico percorso da Giordano Viero, noto sui social come Jo Pesata, al volante della sua Nissan LEAF. Un tour lungo la penisola che dimostra come viaggiare con un veicolo 100% elettrico sia possibile in tutta Italia e che si è svolto alla vigilia della terza edizione del Festival dell’eMobility (Milano, Palazzo ...

Estate : weekend in rosa a Zoomarine con Marta Losito e Miss Mondo Italia : Roma, 21 ago. (LabItalia) - Week-end nel segno delle donne a Zoomarine, il parco acquatico di Torva[...]

Crisi - Conte sente la Merkel e si prepara al G7 di Biarritz da diMissionario. Entro il 26 deve indicare il nome italiano per la ComMissione : Il giorno dopo l’intervento in Senato le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, Giuseppe Conte è rimasto lontano dai palazzi e dalla Capitale. Una pausa fuori dai riflettori per recuperare e prepararsi al G7 di Biarritz in agenda nel fine settimana da premier dimissionario, pur se in carica per il disbrigo degli affari correnti. Mentre a Roma iniziavano le consultazioni, l'”avvocato del popolo” come da sua ...

I retroscena di Blogo : idea Carla Signoris per Miss Italia 80 - perplessità su Ficarra e Picone : Proseguono le voci e le trattative che riguardano la composizione del cast della prossima edizione di Miss Italia in onda su Rai1 venerdì 6 settembre in prima serata. Qui su TvBlog abbiamo srotolato la pergamena delle intenzioni del capo progetto di questo programma Casimiro Lieto, idee che dovranno essere vagliate, come già detto, dai dirigenti della prima rete della Rai, network questo incaricato di trasmettere questo evento e sulla cui ala ...

Alessandro Greco conduce Miss Italia : il pensiero va a Fabrizio Frizzi : Alessandro Greco pronto a condurre l’80esima edizione di Miss Italia: il pensiero su Fabrizio Frizzi Alessandro Greco condurrà l’80esima edizione di Miss Italia e il suo pensiero non può non andare a Fabrizio Frizzi. Il conduttore è sicuro che il suo amico e collega sia contento di vederlo salire sul palco con questo importante ruolo. […] L'articolo Alessandro Greco conduce Miss Italia: il pensiero va a Fabrizio Frizzi proviene ...

Miss Italia - Alessandro Greco : cos’è successo quando è stato chiamato : Alessandro Greco racconta: “quando sono stato chiamato per Miss Italia 80…” Alessandro Greco si sta preparando al grande evento del 6 settembre, ovvero la finale di Miss Italia 80, che torna dopo cinque anni su Rai1. Alessandro, che mancava anch’esso dalla prima rete da un anno, da quando Zero e lode è stato cancellato, ha commentato su Tv Sorrisi e Canzoni la chiamata della Rai per la conduzione del concorso di ...

Fiorentina - superata quota ventimila abbonati : ComMisso atteso in Italia : “superata quota 20.000“. Con un tweet la Fiorentina ha reso noto l’ultimo aggiornamento sulla campagna abbonamenti in vista della stagione 2019/2020. All’indomani del successo in Coppa Italia con il Monza, il club del patron Rocco Commisso ha inviato un semplice messaggio ai tifosi: “Grazie“. Per la gara contro il Napoli è atteso in tribuna autorità anche il presidente e neo proprietario viola Rocco ...

Alice Sabatini - Miss Italia/ Dopo la corona : strani chili di troppo e nuovo fidanzato : Alice Sabatini, Dopo l'elezione di Miss Italia 2015: la nuova vita e il fidanzato Gabriele Benetti, tutte le ultime informazioni sulla modella.

Miss Italia 2019 : lo storico concorso di bellezza torna su Rai1 : Il concorso nazionale che elegge la più bella d'Italia, in occasione dell'ottantesimo anniversario, torna su Rai1.

Miss Italia 2019 è «l’elogio della bellezza» – Promo : Miss Italia 2019 Miss Italia 2019 cambia rete ma non la sua Missione: esaltare la bellezza Italiana. Ed è ciò che traspare dal primo Promo – in onda in questi giorni sulle reti Rai – che dà appuntamento alla serata celebrativa del concorso di bellezza, in programma venerdì 6 settembre a Jesolo, in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alessandro Greco. Da Paolina Borghese di Antonio Canova all’Antea del Parmigianino, dalla Dama ...