Milano : Sala - 'città prospera se è aperta - politica è coraggio' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Milano prospera se è una città aperta. Non possiamo aprire le porte se sei uno studente coreano ricco e chiuderla se scappi da una guerra in Africa. So che non piace a tutti questa mia apertura verso gli immigrati, ma io credo che sia giusto sfilare contro il razzismo"

Milano : Sala - ‘città non ha mai sbandato - io continuo a farla andare avanti” : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Io Milano continuo a farla andare avanti, dopo si vedrà”. Così il sindaco Giuseppe Sala replica a chi dice che il capoluogo lombardo è una città e non basta da sola a far crescere il Paese. Nel suo intervento dal Meeeting di Rimini, chiamato a raccontare la trasformazione della città che guida, il primo cittadino sottolinea la trasformazione urbanistica che sta attraversando le periferie, le ...

Governo : Sala - Palazzo Chigi? ‘Milano ha ancora bisogno di me’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Io penso che se c’è una cosa che funziona in Italia, e lo dico senza arroganza, è Milano e quindi non toccherei Milano. Penso che Milano abbia bisogno di me non in eterno ma oggi abbia bisogno ancora di me e io sono un felice sindaco, faccio questo lavoro con grande dedizione e quindi certamente non vorrei cambiare. Non mi tiro indietro in termini di contributi, di idee, di stimoli, però io ...

Milano : donna ferita - Comazzi (Fi) - 'giunta Sala faccia di più su sicurezza' : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - "L’aggressione avvenuta oggi in pieno giorno nel centro di Milano lascia sbigottiti per la ferocia del gesto: è evidente che in materia di sicurezza il Comune di Milano deve fare di più, senza fare sconti a chi delinque o commette atti di violenza. Ormai episodi di ques

Marco Mengoni per Estate Senza Plastica - l’invito del sindaco Beppe Sala nelle scuole di Milano : Più di 15.000 oggetti sono stati raccolti per Estate Senza Plastica, l'iniziativa di Marco Mengoni che invita a raccogliere la Plastica che sporca l'Estate, scattare una foto e condividerla sui social con l'hashtag apposito, #EstateSenzaPlastica. L'artista di Ronciglione condivide il traguardo dei 15.000 oggetti raccolti e riceve un invito speciale da parte di Beppe Sala, sindaco di Milano. In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, ...

Milano - Sala nel cantiere della M4 a Linate : “Prima tratta pronta entro fine mandato” : “Vedere il treno qua per me è una grande emozione. Sono soddisfatto perché siamo più che allineati rispetto al cronoprogramma. Prima della fine del mandato apertura Linate-Forlanini. entro fine 2022 si arriva a San Babila, entro metà 2023 sarà aperta tutta. Con questa linea diventiamo quinta città in Europa in termini di diffusione di metropolitana”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la visita al cantiere della M4 di ...

ATM Milano - nuovi biglietti da oggi/ Sindaco Sala : 'Così aumenterà qualità sistema' : Atm Milano, da oggi entrano in vigore i nuovi biglietti da 2 euro: i vecchi biglietti saranno validi per altri 90 giorni, la lettera di Beppe Sala.

Milano : scatta aumento biglietto Atm - lettera Sala a cittadini (2) : (AdnKronos) – In particolare, “guardare avanti, puntare a un futuro migliore, più equo e più rispettoso dell’ambiente: questi – dice Sala – sono gli obiettivi che ci siamo proposti e questo è il mio modo di intendere il mestiere di sindaco. Avanti allora con le Olimpiadi del 2026, il nuovo grande appuntamento di Milano e dell’Italia con il mondo. Avanti con gli sviluppi urbanistici che devono continuare a ...

Milano : scatta aumento biglietto Atm - lettera Sala a cittadini (2) : (AdnKronos) – In particolare, “guardare avanti, puntare a un futuro migliore, più equo e più rispettoso dell’ambiente: questi – dice Sala – sono gli obiettivi che ci siamo proposti e questo è il mio modo di intendere il mestiere di sindaco. Avanti allora con le Olimpiadi del 2026, il nuovo grande appuntamento di Milano e dell’Italia con il mondo. Avanti con gli sviluppi urbanistici che devono continuare ...

Milano : scatta aumento biglietto Atm - lettera Sala a cittadini : Milano, 15 lug. (AdnKronos) - scattano gli aumenti dei ticket Atm, a Milano, e il sindaco Giuseppe Sala scrive una lettera ai cittadini per spiegare i motivi che hanno portato la giunta a scegliere un sistema tariffario più caro. Nei fatti, il biglietto singolo della metro, degli autobus e dei tram

Milano. Sala indica gli amministratori dell’Istituzione Idroscalo e di Fondazione Scuole Civiche : Con decreto del sindaco di Milano Metropolitana Giuseppe Sala, Federico Figini, Onofrio Francioso, Paola Ofelia Francesca Guerra, Carlo Stracquadaneo e

Milano : Sala - ‘Ambrosoli esempio per tutti - corruzione zavorra da combattere’ : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – “E’ grazie a figure come quella di Giorgio Ambrosoli che le istituzioni possono ritrovare il prestigio che meritano, è grazie al suo esempio che la politica può ritrovare le ragioni profonde della propria funzione sociale di difesa della libertà e delle democrazia, di impegno disinteressato per il bene comune”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato così l’avvocato ...

Milano - il nuovo risiko del potere. Le mosse di Sala - i piani della Lega : La Milano che cresce è nelle mire dei nuovi poteri politici. È?già iniziato l’“assedio” alle grandi società che producono importanti fatturati e che da sempre rappresentano un crocevia di...

Le ragioni della condanna di Sala per l'Expo di Milano : La condanna per falso a sei mesi di carcere convertiti in 45 mila euro di multa non fa male dal punto di vista giuridico e politico perché la prescrizione arriva tra pochi mesi e la legge Severino non si applica a questo reato. Eppure il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'epoca dei fatti a capo della macchina organizzativa di Expo, appare prostrato dopo che i giudici lo hanno dichiarato colpevole per avere retrodatato due verbali con cui, nel ...