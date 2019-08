Milano Finanza | la Juve apre una base operativa a Hong Kong

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2019) Lantusuna branch a. Lo scrive. Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), diecintus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora lacreata ad. La volontà della, scrive il quotidiano finanziario, è quella di tenere un filo diretto con 171 milioni di fan potenziali e di porre le basi per una pianificazione ben strutturata di attività a lungo termine. In una nota, laha spiegato che la branch didiventerà un punto di riferimento per comprendere le necessità, le passioni, dei fan bianconeri in Asia. Oltre che uno strumento per conoscere meglio le aziende e i brand che investono in sport e ...

