Milano | domenica tornano arte e spettacolo al cimitero Monumentale

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019), 22 ago. (AdnKronos) -25 agosto, dalle 10 alle 13, si rinnova l'appuntamento estivo di eventi gratuiti che portano il teatro, la musica, il cinema e le visite guidate al. La rassegna 'Museo a cielo aperto' è promossa dal Comune die realizzata da Fondazio

emergency_ong : A 10 anni dalla sua scomparsa, domenica #1settembre a #casaemergency #Milano ti aspettiamo per un concerto in memor… - milfomane : RT @bologneseandre: Un prete siciliano viene trasferito a Milano. La prima domenica in cui celebra la messa fa la sua predica: - Allora fr… - bologneseandre : Un prete siciliano viene trasferito a Milano. La prima domenica in cui celebra la messa fa la sua predica: - Allor… -