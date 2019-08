Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | clamoroso litigio a mare FOTO

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : Pesante Lite in Spiaggia! : Brutti momenti per MIchelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la solida coppia ha avuto un forte litigio in Sardegna, immortalato dai fotografi. Ecco che cosa è successo ai due amati coniugi… Quella formata da MIchelle Hunziker e Tomaso Trussardi è una delle coppie più amate della televisione. I due infatti non hanno mai avuto problemi né crisi, e non sono mai finiti al centro del gossip in maniera particolare. Forse però qualcosa sta ...

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi - la lite in acqua non passa inosservata : lite tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. A immortalare i due che discutono animatamente nelle acque splendide della Sardegna è il settimanale Diva e Donna. Una coppia che litiga, certo, non è una grande novità. Questa però è la prima volta che i due si fanno vedere arrabbiati in pubblico. Nella sequenza di foto mostrata del giornale di gossip si vede che lui tenta di calmare la moglie, ma proprio non ci riesce. E la pace torna solo una ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi litigano in mare : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati sorpresi durante un acceso litigio in mare; il sereno tra i due è tornato dopo poco sotto l'ombrellone. Un litigio scappa sempre, anche nelle migliori coppie: è accaduto a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, sorpresi da alcuni paparazzi in Sardegna mentre discutevano animatamente in mare.\\ Le immagini che riprendono la lite accesa tra la conduttrice Mediaset e il marito hanno ...

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker - litigio in mare e pace sulla spiaggia : litigio in spiaggia – o meglio, in mare – per Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. I due coniugi, che tutti sanno essere molto innamorati oltre che genitori di Sole e Celeste, rispettivamente di sei e quattro anni, hanno avuto un’accesa discussione che è stata ripresa e immortalata da Diva e Donna (e riporta TGCom), che ha documentato sia il contrasto, sia la successiva riappacificazione tra i due, avvenuta quando hanno ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - caos in mare : urla e facce strane. E i fotografi riprendono tutto : Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi teneri e innamorati, ma anche nella coppia più solida e affiatata ogni tanto ci scappa la lite. Come immortalato dai fotografi di ”Diva e Donna”. Durante un bagno nelle acque limpide della Sardegna, gli animi della showgirl e dell’imprenditore si sono scaldati ed è andato in scena un acceso faccia a faccia. Volti tesi e gesti pieni di rabbia. Sarà colpa della gelosia ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - scoppia la lite durante le vacanze : Un bagno al mare, un po’ di relax sotto l’ombrellone e tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi scoppia… la lite. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna la bella showgirl e il marito sembrano abbastanza tesi, tanto che in acqua scattano facce arrabbiate e gesti stizziti. Tomaso prova anche a rimediare avvicinandosi, ma Michelle proprio non ne vuole sapere e lo spinge via. Poi si torna sotto l’ombrellone, con il muso ...

Michelle Hunziker guiderà Amici Vip? Svelati i primi concorrenti : I nomi dei primi concorrenti di Amici Vip sarebbero già confermati, mentre i rumors parlano di Michelle Hunziker come padrona di casa della prima edizione del talent riservato ai Vip. Annalisa, Irama e Joe Bastianich sono alcuni dei nomi dei primi concorrenti di Amici Vip, la versione riservata ai personaggi famosi del celebre talent di Maria De Filippi. A svelare la loro identità è stato il sito Davidemaggio.it che nelle ultime ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - scoppia la lite durante le vacanze : Un bagno al mare, un po' di relax sotto l'ombrellone e tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi scoppia... la lite. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna la bella showgirl e il marito...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - al mare scoppia la lite : Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi teneri e innamorati, ma anche nella coppia più solida e affiatata ogni tanto ci scappa la lite. Durante un bagno nelle acque limpide della Sardegna, gli animi della showgirl e dell’imprenditore si sono scaldati ed è andato in scena un acceso faccia a faccia, ripreso dai fotografi del settimanale Diva e Donna. Volti tesi e gesti pieni di rabbia poi, sotto l’ombrellone, è tornato il ...

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi nasce una discussione al mare : La coppia formata dalla showgirl Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi durante un bagno al mare Sardegna, hanno avuto una piccola discussione ed è andato in scena un acceso faccia a faccia, paparazzato dai fotografi del settimanale “Diva e Donna”. Volti tesi e gesti pieni di rabbia poi, sotto l’ombrellone, è tornato il sereno. In passato Michelle l’aveva chiarito: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra?”, ...

Michelle Hunziker lite al mare con Tomaso Trussardi : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi durante un bagno nelle acque della Sardegna, hanno avuto una piccola discussione ed è andato in scena un acceso faccia a faccia, ripreso dai fotografi del settimanale “Diva e Donna”. Volti tesi e gesti pieni di rabbia poi, sotto l’ombrellone, è tornato il sereno. In passato Michelle l’aveva chiarito: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra?”, ammettendo anche di essere molto ...

Michelle Hunziker risponde agli haters : “Questo è per tutti i miei “insegnati di vita” sui social” : Ai tempi dei social basta poco per scatenare una polemica, ne sa qualcosa Michelle Hunziker che sta trascorrendo con la sua famiglia e con l’amica Serena Autieri le vacanze in Alta Badia, in Trentino Alto Adige. Domenica scorsa ha deciso di scalare una parete rocciosa a San Cassiano, fatica e adrenalina che ha voluto condividere con i suoi numerosi follower. Ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio in vista nelle immagini postate: la ...

Michelle Hunziker - Serena Autieri e i predatori della Edelweiss perduta : “Non l’ho strappata” : La polemica del giorno che arriva dagli "insegnanti di vita del mondo dei social" investe direttamente Michelle Hunziker e Serena Autieri. La strana coppia si è resa protagonista di una scalata, una "ferrata", sulle montagne della Svizzera e una foto, quella in cui la Hunziker guarda una stella alpina, una Edelweiss, e la successiva in cui ne porta una nel giubbotto, fa divampare i commenti negativi: "È vietato cogliere le stelle alpine". ...

Michelle Hunziker : i fan chiedono che venga multata per aver raccolto una stella alpina : Michelle Hunziker in questi giorni si è concessa un periodo di vacanza in montagna, e per la prima volta si è cimentata con una ferrata (un'arrampicata su una parete rocciosa). L'emozionante esperienza e la gioia nel poter vedere da vicino le stelle alpine non le hanno risparmiato delle critiche da parte dei suoi follower. Questi ultimi, infatti, si sono mostrati piuttosto contrariati nel momento in cui hanno notato che la conduttrice aveva ...