Messi e Cristiano Ronaldo | il clamoroso verdetto della scienza | chi è il più forte

Lionel Messi meglio di Cristiano Ronaldo secondo un algoritmo : I confronti e i paragoni nello sport sono inevitabili. Per oltre un decennio, la sfida più famosa nel calcio è stata ed è ancora, quella tra Cristiano Ronaldo, attuale attaccante della Juventus, e Lionel Messi stella del Barcellona, entrambi con cinque palloni d’oro in bacheca. Ma le discussioni nei programmi sportivi e nei bar non hanno risposto alla domanda su chi sia il migliore tra i due, una risposta arriva però da ricercatori belgi ...

Chi è più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? Un algoritmo ha cercato di dare una risposta… : Il più grande dilemma nel calcio da una decina di anni a questa parte è: chi è il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? A provare a dare una risposta è stato uno studio universitario. I ricercatori della KU Leuven University (Belgio) e la società olandese specializzata in dati e statistiche SciSports hanno sviluppato un nuovo algoritmo per valutare l’impatto di un giocatore all’interno di una partita, escogitando così ...

Messi è più forte di Cristiano Ronaldo - secondo un algoritmo : Uno studio universitario ha cercato di dare risposta ad uno dei quesiti più ricorrenti tra gli appassionati di calcio: è più forte Messi o Cristiano Ronaldo? La diatriba è risolta spesso in modi diversi, appellandosi alle statistiche o al semplice gusto estetico, per due calciatori che stanno segnando il calcio del nostro tempo. Tuttavia, i […] L'articolo Messi è più forte di Cristiano Ronaldo, secondo un algoritmo è stato realizzato da ...

Volley femminile - Europei 2019 : Paola Egonu vs Tijana Boskovic - scontro fra fenomeni. Le Messi e Cristiano Ronaldo della pallavolo : Egonu e Boskovic, Boskovic ed Egonu: il nuovo dualismo per il titolo di miglior giocatrice del mondo è iniziato lo scorso anno in Giappone ed è destinato a proseguire questa stagione quando per la prima volta le due super bomber del Volley mondiale si troveranno una di fronte all’alta all’Europeo che sta per iniziare e la prossima quando il palcoscenico sarà il più importante di tutti, le Olimpiadi di Tokyo. Lo scorso anno Boskovic ...

Cristiano Ronaldo - Messi - Hazard - Alisson e Suarez : i big sono tutti rotti : Leo Messi, Cristiano Ronaldo ed Eden Hazard hanno una cosa in comune: si sono tutti infortunati ancor prima di iniziare la loro stagione. Ed andando ad analizzare le rose delle più importanti squadre d' Europa ci accorgiamo che non sono gli unici, anzi. Potremmo chiamarla l' estate degli infortuni d

UEFA Men’s Player of the Year – È corsa a tre fra Van Dijk - Cristiano Ronaldo e Messi : L’UEFA ha reso nota la lista dei tre giocatori candidati all’UEFA Men’s Player of the Year: Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Leo Messi si contenderanno il premio Sarà lotta a tre per il premio di miglior giocatore maschile dell’anno assegnato dall’UEFA. I calciatori a contenderselo saranno Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il premio verrà consegnato giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la ...

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Stipendio mensile - sponsor e tutte le entrate. Ma Messi è leggermente più ricco… : Non ci sono dubbi che l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus nella scorsa stagione non sia stato guidato solo da motivazioni meramente tecniche. Il portoghese, con i suoi 328 milioni di follower sui social e le diverse sponsorizzazioni, è un diamante nella cassaforte della Vecchia Signora per gli introiti che può veicolare per sé e anche per la compagine. Non è un caso che, secondo l’ultima graduatoria della rivista ...

Cristiano Ronaldo e Leo Messi tremano : chi è il terzo incomodo (a sorpresa) favorito per gli Uefa Awards : È stato l'anno del Liverpool, potrebbe essere quello di Virgil Van Dijk. Il formidabile difensore dei Reds, trionfatori in Champions League e freschi vincitori della Supercoppa europea a Istanbul, è uno dei tre giocatori in lizza per il premio di "Calciatore dell'anno dell'Uefa per la stagione 2018-

Cristiano Ronaldo è ancora ossessionato da Messi : Non sono passate sotto gamba in Spagna le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo su Leo Messi. Come scrive oggi Mundo Deportivo, il campione portoghese protagonista di una serie su DAZN ha parlato del suo eterno rivale sottolineandone le qualità “Messi è un giocatore eccellente”, ma CR7 è ancora ossessionato da Leo Messi. Alla domanda sulle differenze tra di loro Cristiano ha risposto “La differenza è che io ho vinto con diverse ...

Cristiano Ronaldo : Messi ottimo giocatore ma io ho vinto in più club : Cristiano Rolando: "Leo Messi e' un ottimo giocatore, che rimarrà nella storia. Non solo per i Palloni d'Oro vinti ma anche perchè è sempre stato..

Cristiano Ronaldo - che stoccata a Messi : “la differenza fra me e lui? Io ho cambiato squadra e ho vinto la Champions” : Cristiano Ronaldo elogia il talento di Messi, ma non gli risparmia una stoccata: il campione portoghese sottolinea come lui abbia cambiato più volte squadra e abbia continuato a vincere Cristiano Ronaldo o Leo Messi? Scegliere chi è più forte fra i due è una delle scelte più ardue con le quali il tifoso è chiamato a confrontarsi, un po’ come quando si è bambini e tocca rispondere alla domanda: “vuoi più bene a mamma o a ...

Cristiano Ronaldo-Messi - il dualismo continua : “Io ho vinto la Champions con squadre diverse - lui no” : E’ più forte Cristiano Ronaldo o Messi? Ognuno ha la propria idea e probabilmente il duello non si risolverà mai in favore di nessuno. CR7 ha alimentato le voci con una provocazione durante un’intervista a DAZN: “La differenza tra me e lui è che io sono andato in diversi club e ho vinto la Champions. Sono stato capocannoniere della Champions League sei volte di seguito, non ci sono molti giocatori che hanno vinto cinque ...