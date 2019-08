Meloni | elezioni unico esito possibile | rispettoso per Italia

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 22 agosto 2019) "Lesono l', l'per l'e l'piu'per la Costituzione". Cosi' Giorgia, presidente di Fratelli d', al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La nostra idea e' che non sia inevitabile avere un Governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non ha il consenso tra i cittadini. Lo considererei irdella volonta' popolare" ha aggiunto. "L'modo per avere un governo stabile e' andare al voto" ha spiegato precisando di aver chiesto al presidente della Repubblica di sciogliere le Camere. In caso di valutazione di mandato esplorativo, per, l'idea e' affidarlo ad un esponente del ...

