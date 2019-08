Maurizio Costanzo | la rivelazione privatissima su Maria De Filippi | come gli ha cambiato

Maurizio Costanzo dice i social non mi avranno mai : Maurizio Costanzo non ha nessun account e non ha intenzione di aprirne uno in futuro. Lo ha spiegato lo stesso conduttore televisivo, che si prepara ad una nuova stagione con il “Maurizio Costanzo Show”, con “L’intervista” su Canale 5, con “S’è fatta notte” e con Gran varietà su RaiUno. In un’intervista a “Chi,” Maurizio Costanzo ha spiegato: «I social network non mi avranno mai, piuttosto preferisco annoiarmi. Riconosco che ...

Maurizio Costanzo relax d'agosto con la De Filippi : “Non potrei vivere senza Maria…” : “Ho sempre lavorato anche in vacanza, ma ora grazie a mia moglie ho capito che ad agosto ci si può anche riposare”, lo racconta al settimanale “Chi” Maurizio Costanzo, mentre trascorre gli ultimi giorni di vacanza con Maria De Filippi ad Ansedonia: “La frase ‘non potrei vivere senza di lei’ oggi per me ha un senso…”, dice il conduttore. Nel loro buen retiro toscano il giornalista, che ...

Maurizio Costanzo vuota il sacco : “Maria De Filippi…”. Parole da lacrime : Maria De Filippi e il marito Maurizio Costanzo stanno trascorrendo ancora qualche giorno di relax ad Ansedonia in Toscana. Recentemente il giornalista ha rilasciato un’intervista per il magazine La Verità, parlando del suo passato ed anche di Maria De Filippi, la donna che praticamente le ha cambiato la vita. Tra due anni la coppia festeggerà un traguardo storico, ovvero le nozze d’argento. Da sempre molto curioso e attento alle novità, il ...

La Vita in Diretta Estate : Maurizio Costanzo fa una critica pungente : Maurizio Costanzo lancia una frecciatina a La Vita in Diretta Estate Dal 17 giugno scorso Beppe Convertini e Lisa Marzoli sono alla guida de La Vita in Diretta Estate, il contenitore del primo canale della Tv di Stato che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, fa compagnia a più di un milione di telespettatori (senza concorrenza). Tra questi ci sarebbe anche Maurizio Costanzo. Come riportato da liberoquotidiano.it, il decano della televisione ha ...

“Gabriele si è fidanzato!”. Chi è la nuora di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo : Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno un grande amore in comune, quello per Gabriele, il figlio che hanno adottato nel 2004. Il rapporto con i genitori è fortissimo e il giovane, che oggi è un uomo, da qualche tempo è entrato nell’azienda di famiglia. Il giovane lavora alla Fascino, la casa di produzione creata da Maria De Filippi e da Maurizio Costanzo, ed è stato assunto nella redazione di “Uomini e Donne”. Gabriele lavora dietro le ...

