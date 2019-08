Matteo Salvini pigliatutto | il terrore delle opposizioni diventa realtà

La procura di Ravenna ha aperto un’indagine sul caso del figlio di Matteo Salvini sulla moto d’acqua della Polizia - dice Repubblica : Repubblica scrive che la procura di Ravenna ha aperto un’indagine contro ignoti sull’episodio avvenuto lo scorso 30 luglio a Milano Marittima, quando il figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini fu portato a fare un giro su una moto d’acqua della

Matteo Salvini da Sergio Mattarella : l'ultima chiamata a Luigi Di Maio. Appello per salvare l'Italia dal Pd : "l'Italia non può perdere tempo, non può avere un governo che litiga e i troppi no hanno portato a questo". Matteo Salvini dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in conferenza stampa ribadisce che "qualcuno vuole cancellare la Lega e il decreto sicure

Matteo Salvini da Sergio Mattarella : l'ultima chiamata a Luigi Di Maio. Appello per salvare l'Italia dal Pd : "l'Italia non può perdere tempo, non può avere un governo che litiga e i troppi no hanno portato a questo". Matteo Salvini dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in conferenza stampa ribadisce che "qualcuno vuole cancellare la Lega e il decreto sicure

Crisi di governo - la reazione di Lorenzo Fragola dopo il gesto di Matteo Salvini in aula : Non è la prima volta che succede, ma anche adesso, all’indomani della caduta del governo Conte, Lorenzo Fragola continua a manifestare pubblicamente il suo dissenso nei confronti dell’ormai ex ministro Matteo Salvini. Tra i due c’era già stato un botta e risposta. In un vecchio post il cantante classe 1995 lanciato da XFactor insultava Salvini, che poi gli aveva risposto: “Canta che ti passa”. Quindi la replica di Fragola.\\ “La protesta è ...

Ong - Ocean Viking : "Adesso tocca a noi". Assalto a Matteo Salvini dimezzato. Altro caos : Dopo lo sbarco a Lampedusa degli 83 migranti a bordo della Open Arms (in seguito all'intervento della Procura di Agrigento), ci si mette anche la Ocean Viking. L'imbarcazione si trova ancora in alto mare tra la Sicilia e Malta con 356 immigrati. "Le persone salvate da Open Arms sono finalmente al si

Pietro Senaldi va in controtendenza : "Perché Matteo Salvini si è salvato". Il suo nuovo punto di forza : Alla fine Salvini si è salvato (almeno la faccia). Ha ritrovato orgoglio, coerenza e lucidità e ha vinto il duello dialettico con il premier in Senato. Il capo della Lega ha smesso il linguaggio politichese che lo aveva accompagnato nei giorni più difficili della crisi ed è tornato alla semplicità p

Matteo Salvini fa saltare in aria la trattativa tra Pd e M5s : "Ma come - fino a ieri...". Prova dell'inciucio? : "Ma come? fino a ieri...". Matteo Salvini esce da Montecitorio, dove ha incontrato i deputati della Lega, e fa saltare in aria la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd. "Leggevo i punti proposti da Zingaretti ai 5 stelle, sparisce il taglio dei parlamentari... Subito uno sberlone". Il riferimento è

Matteo Salvini gelido sul centrodestra : "Se ho sentito Berlusconi e la Meloni? No - oggi...". Cosa li divide : Non c'è spazio, oggi, per il centrodestra unito. Matteo Salvini arriva alla Camera per la riunione dei deputati leghisti, i giornalisti chiedono al leader se in queste ore abbia sentito gli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "Stiamo ragionando come Lega", taglia corto Salvini. "Fatemi incon

Matteo Salvini - badilata su Di Maio e M5s : "Che stomaco che hanno - in una settimana dalla Lega al Pd" : "Che stomaco, li invidio". Matteo Salvini commenta così, con sarcasmo, la notizia del "tavolo programmato" proposto dal Pd al Movimento 5 Stelle per trattare su un nuovo governo. "Io non riuscirei a passare nell'arco di una settimana dalla Lega a Renzi e quindi invidio chi ha uno stomaco così... - i

Matteo Salvini e la crisi "nata in Europa". Gira una voce inquietante : altro complotto contro l'Italia : Una crisi "nata in Europa". Ne è convinto Matteo Salvini, che fissa la data d'inizio della fine del governo nell'accordo a Strasburgo tra Giuseppe Conte, Pd e M5s (con l'aggiunta di Forza Italia) per votare Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. E non a caso nei giorni scorsi Rom

Matteo Salvini fatto fuori dal Viminale - il vero obiettivo di M5s e Pd. Voto anticipato? Gioco sporco : Il primo accordo tra Pd e M5s è già stato raggiunto: rimuovere Matteo Salvini dal Viminale. "Un martirio, tutti contro di me", si è lamentato a tarda sera il leader della Lega e ministro degli Interni, e forse ha già capito che aria tira: l'obiettivo principale dell'inciucio, in attesa di capire se

Matteo Salvini - amara presa d'atto : "Solo il 10%". Oltre i sondaggi : come fregano la Lega : "Il grande inciucio tra Renzi e Grillo era programmato da tempo". A Matteo Salvini è bastato ascoltare, sconcertato, il discorso di Giuseppe Conte e i commenti dei leghisti per capire che "l'accordicchio" era l'obiettivo finale del premier, del Pd e del M5s. Il guaio è che ora il pallino è nelle man

Matteo Salvini e Luigi Di Maio fuori dai giochi : Roberto Fico premier : Roberto Fico è il nome gradito al Partito democratico. E’ il collante della trattativa in corso da tempo tra Pd

Matteo Salvini ritira la mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte. La Lega spariglia - trappola per Di Maio : La Lega ha deciso di ritirare la mozione di sfiducia contro il premier Giuseppe Conte, presentata e mai calendarizzata al Senato. Una formalità, visto che il presidente del Consiglio ha già annunciato che presenterà in serata le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Probabilm