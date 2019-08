Maltempo Piemonte | nel Saluzzese 102mm di pioggia in poche ore

Pesante Maltempo in Piemonte : situazione critica a Carde' - Barge e altri comuni del cuneese : Come previsto, forti temporali hanno colpito nel corso della notte il Piemonte, per effetto di infiltrazioni d'aria più fresca in quota di matrice atlantica. Nelle ultime ore si registrano...

Maltempo Piemonte : nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè : Un forte nubifragio si è registrato questa mattina in Piemonte, nel Cuneese: piogge torrenziali e allagamenti si sono registrati nel Saluzzese e nel centro abitato di Cardè. Le intense precipitazioni hanno fatto esondare i corsi d’acqua della zona e le acque hanno invaso le strade: in alcuni punti il livello ha superato gli 80 cm. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : nubifragio a Casale Monferrato - danni e disagi : nubifragio in provincia di Alessandria, con conseguenti danni e disagi. Interventi nelle zone di Ozzano e Ticineto Po. A Casale Monferrato (Alessandria) un’infiltrazione d’acqua nel reparto di fisiatria dell’ospedale Santo Spirito ha costretto a spostare 18 ricoverati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza 7 alberi. Il sindaco, Federico Riboldi, ha invitato a segnalare eventuali disservizi. L'articolo Maltempo Piemonte: ...

Il Nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali sul Piemonte - Maltempo in alta Lombardia in serata [DETTAGLI E MAPPE] : Dopo i rovesci e temporali di ieri e anche della notte trascorsa su diverse aree alpine pre-alpine e di pianura del Nord, la giornata odierna è trascorsa con una fenomenologia più blanda ed essenzialmente limitata agli estremi settori alpini di confine. Ma, com’era anche nelle previsioni, è tornata ad accendersi l’instabilità in queste ore pomeridiane. L’area interessata è ancora circoscritta, essenzialmente al Piemonte ...

Maltempo Piemonte : gravi danni nel Casalese - rischia di saltare la vendemmia : rischia di saltare la vendemmia in una fascia dei vigneti di Casale Monferrato, a causa dei danni causati dal Maltempo dei giorni scorsi. “La zona è limitata ma le conseguenze sono pesantissime. La notizia buona è che dove i legni della vite sono maturati bene, la produzione riprenderà e il prossimo anno non ci saranno strascichi, come si era temuto in un primo momento. Nei prossimi giorni i periti incaricati effettueranno i ...

Maltempo Piemonte : la Regione chiederà lo stato di calamità : La Regione Piemonte intende chiedere lo stato di calamità dopo l’ondata di Maltempo dei giorni scorsi. “I danni – dichiara Marco Gabusi, assessore regionale alla protezione civile – sono ingenti. Con il presidente Alberto Cirio stiamo monitorando la situazione in tempo reale raccogliendo le segnalazioni da tutto il territorio in modo da far partire al piu’ presto la richiesta al Governo”. L'articolo Maltempo ...

Ondata di Maltempo sul Nord Italia - dalla Lombardia al Piemonte : danni per milioni di euro : “Ammontano a diversi milioni di euro i danni causati dall’Ondata di maltempo sul Nord Italia, dalla Lombardia al Piemonte, dove fienili, fabbricati e coltivazioni sono stati devastati da tornado e grandine“: è quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti nelle campagne colpite “dalle tempeste di vento e ghiaccio dove è partita la conta dei danni per verificare le condizioni per la richiesta dello stato di calamità. ...

Maltempo Piemonte : danni a Casale Monferrato - decine di interventi dei vigili del fuoco : Numerosi interventi (circa 50) dei vigili del fuoco a Casale Monferrato (Alessandria) a causa dell’ondata di Maltempo. Il centro cittadino è stata l’area più colpita. Rimossi alberi crollati per il forte vento, messi in sicurezza coperture e tetti divelti dalle raffiche, prosciugate zone allagate. L'articolo Maltempo Piemonte: danni a Casale Monferrato, decine di interventi dei vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte - allagamenti nella provincia di Torino : 130 interventi dei soccorsi - gravi danni a Chieri - Moncalieri e Nichelino : Domenica di Maltempo ieri in Piemonte, dove la provincia di Torino è stata interessata da diverse piogge e allagamenti che hanno richiesto svariati interventi di soccorso: ”#Torino, 130 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati da ieri pomeriggio per il #Maltempo che ha causato allagamenti e sradicato alberi in città e nei comuni di Chieri, Moncalieri e Nichelino”. Lo comunicano via twitter i Vigili del Fuoco. A seguito del ...

Maltempo in Piemonte - a Chieri raffiche di vento e grandine. FOTO : Maltempo in Piemonte, a Chieri raffiche di vento e grandine. FOTO Un violento temporale e raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 chilometri orari hanno causato numerosi disagi nella cittadina in provincia di Torino: danneggiati anche alcuni monumenti, alberi abbattuti, muri crollati Parole chiave: ...

Maltempo Piemonte : nubifragio nel Verbano - frana in alta Val Cairasca travolge un ponte : Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a San Domenico, frazione di Varzo (Vco) a 1.410 metri di altitudine in Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro, in Ossola. Una frana si è riversata sulla strada che dalla frazione parte per ponte Campo, travolgendo un ponte: 3 auto sono rimaste bloccate, sul posto stanno arrivando i primi soccorsi. Non vi sarebbero persone coinvolte. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio nel Verbano, ...

Maltempo Piemonte : grossa frana a San Domenico di Varzo - in Ossola : Dalle prime ore del mattino dei forti temporali stanno interessando le aree montuose del Piemonte centro-settentrionale, per effetto di correnti più fresche in quota che iniziano a soffiare sulle...

Maltempo sferza Piemonte - Lombardia - Veneto e Friuli : Il Maltempo sferza su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Allerta della Protezione Civile per temporali