Maltempo Marche | pioggia e grandine ad Ascoli | strade allagate e decine di interventi

Maltempo Centro Italia : tromba d’aria - temporali e alberi caduti dall’Emilia alle Marche : tromba d'aria, temporali e tempeste di vento con punte superiori anche ai 100 all'ora, si sono verificate nelle scorse ore in alcune regioni del Centro-Nord, in particolare in Emilia Romagna, Marche, Veneto e Lombardia: strage di alberi, tetti scoperchiati e treni bloccati. Migliaia le chiamate ai vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo Marche - violento nubifragio a Senigallia : lungomare isolato e allagamenti : Un violento nubifragio ha colpito Senigallia (Ancona) causando allagamenti e disagi alla circolazione stradale. Situazione critica sul lungomare, quasi isolato per la chiusura di vari sottopassi. Si registrano varie strade allagate che stanno causando problemi alla circolazione. Allagati garage e cantine. Anche in centro storico diversi disagi: il corso principale della città si è trasformato in un fiume. In via Cellini sono state segnalate ...

Maltempo Marche : nelle campagne “scenario apocalittico” : Dopo l’ondata di Maltempo di ieri pomeriggio, con alberi abbattuti, capannoni distrutti, serre scoperchiate, danni ingenti alla colture di mais e girasole, all’ortofrutta, Coldiretti Marche parla di “scenario apocalittico nelle campagne della regione“. Secondo l’associazione degli agricoltori marchigiani, la situazione è disastrosa soprattutto nelle province di Ancona e Macerata. “Siamo in piena fase ...

Maltempo - le Marche devastate dalla pioggia e dal vento : ingenti danni a Numana : Nella giornata di ieri, martedì 9 luglio, era atteso un drastico calo delle temperature in diverse regioni della nostra penisola, questo soprattutto dopo i giorni di caldo e afa che l'hanno fatta da padroni. Nelle Marche, purtroppo, i fenomeni meteorologici sono stati a dir poco intensi: pioggia e vento hanno causato tantissimi danni, specialmente sulla spiaggia anconetana di Numana che è stata letteralmente devastata. Sono impressionanti i ...

Maltempo : tromba d’aria a Ravenna - spiagge devastate in Marche e Abruzzo : L'ondata di Maltempo ha imperversato nel pomeriggio di martedì lungo tutta la costa adriatica della Penisola da nord a sud, colpendo prima la riviera romagnola e poi quella marchigiana e abruzzese. Ingenti i danni a causa di una tromba d'aria in provincia di Ancona con alcune spiagge completamente distrutte come Numana e Sirolo.

Maltempo nelle Marche - spiagge devastate. Un morto a Osimo : infarto durante la tempesta : Il Maltempo colpisce duramente le Marche, causando allagamenti e devastando le spiagge di Numana, Sirolo, della costa fanese e fino a Pesaro. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un...