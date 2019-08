Maltempo Italia | esonda il torrente Le immagini preoccupanti

Allerta Meteo Estofex : altra giornata di Maltempo in Italia con nubifragi e grandine di grandi dimensioni : Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a colpire l’Italia anche nella giornata odierna ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi. Livello 1 per il Mediterraneo occidentale principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per i Balcani settentrionali principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 2 per Tunisia e Algeria settentrionale principalmente per grandine di ...

Allerta Meteo Estofex - Maltempo al Nord Italia : attenzione a forte vento - grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Il maltempo torna a bussare alle porte del Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per Nord Italia, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca e Polonia per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per Nord Italia, Svizzera sudorientale, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ucraina Nordoccidentale, Bielorussia e Russia occidentale ...

Torna il Maltempo sull’Italia - da giovedì temporali e temperature in calo : Dopo il picco di calore, quando in alcune zone del Paese si raggiungeranno i 36-37 gradi, gli italiani faranno i conti di nuovo col maltempo da giovedì quando assisteremo ad un graduale peggioramento a partire dal Centronord e in estensione fino al sud. Il maltempo sarà caratterizzato da fenomeni molto localizzati ma molto intensi.Continua a leggere

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord Italia : dal pomeriggio si scatenerà un forte Maltempo dalla Pianura Padana al Nord-Est [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Ancora un’altra giornata di forte maltempo oggi per il Nord Italia, ma potrebbero essere interessate anche le regioni centrali. Una depressione si spinge sull’Europa centrale mentre una forte dorsale sui Balcani si sposta sull’Europa orientale-sudorientale e sulla Russia sudoccidentale. Una dorsale si rafforza, invece, sulle Azzorre. Una pronunciata onda breve attraversa le Alpi e il Mediterraneo settentrionale, determinando una ...

Ondata di Maltempo sul Nord Italia - dalla Lombardia al Piemonte : danni per milioni di euro : “Ammontano a diversi milioni di euro i danni causati dall’Ondata di maltempo sul Nord Italia, dalla Lombardia al Piemonte, dove fienili, fabbricati e coltivazioni sono stati devastati da tornado e grandine“: è quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti nelle campagne colpite “dalle tempeste di vento e ghiaccio dove è partita la conta dei danni per verificare le condizioni per la richiesta dello stato di calamità. ...

Maltempo Nord Italia - pioggia e evacuazioni : nubifragio nel Bresciano - donna dispersa in un torrente - frana in Valchiavenna [FOTO LIVE] : Ancora Maltempo in Nord Italia, mentre il Centro Sud boccheggia dal caldo con temperature superiori ai +40°C. Diverse le zone colpite: un nubifragio si è abbattuto nel Bresciano. Nel cielo sopra città e provincia si è formata una nuova ‘supercella’ che ha scaricato a terra grandine e pioggia. Forti raffiche di vento anche superiori ai 100 Km/h. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco con gravi danni alle abitazioni e ai tetti ...

Maltempo Italia : tromba d’aria sulla città. Tetti scoperchiati - alberi abbattuti. Feriti : Sono immagini incredibili quelle che arrivano da Verbania e da tutta la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Raffiche di vento, pioggia e trombe d’aria stanno seminando il panico e facendo tantissimi danni. Ma soprattutto si stanno verificando fortissime scariche di downbust. Avrete sicuramente letto questa parola in giro per i notiziari o per i siti internet, ma di cosa si tratta? È un fenomeno atmosferico molto simile ad una bomba ...

Meteo Italia - centro/sud nella morsa del caldo africano : +40°C in Umbria - ma incombe il Maltempo al Nord : L’Italia è attanagliata nella morsa del caldo africano: l’ennesima ondata di calore è caratterizzata da temperature elevatissime e afa. Oggi le città più calde sono state quelle umbre, con gli oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana. In base alle rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell’estate. A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 ...

Maltempo : Italia divisa in due tra fiamme e nubifragi : Il meteo spezza in due l’Italia: milioni di euro di danni nelle campagne in una Italia divisa da incendi ad sud che hanno mandato in fumo centinaia di ettari di boschi e pascoli dalla Sardegna alla Sicilia mentre al nord una pesante ondata di Maltempo con nubifragi e tornado ha provocato danni alle coltivazioni, agli allevamenti ma anche alle strutture agricole e alla viabilità rurale con frane e smottamenti. E’ quanto emerge dal ...

Previsioni meteo 8 agosto : Italia spaccata a metà - caldo afoso al Sud e Maltempo al Nord : Che tempo farà oggi, giovedì 8 agosto? Secondo le Previsioni meteo, l'Italia resterà spaccata a metà, con maltempo e nubifragi al Nord, dove in molte regioni è stata diramata l'allerta dalla Protezione civile, e caldo e afa al Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo - emergenza Maltempo al Nord Italia : nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...

Meteo - nuova allerta Estofex : prosegue il Maltempo al Nord Italia con grandine molto grande - venti distruttivi e nubifragi : allerta Meteo – Nelle scorse ore il maltempo ha messo in ginocchio alcune località del Nord Italia. La più colpita Casargo. La località, in provincia di Lecco, è stata interessata da una frana che ha inondato di fango il Paese. A Bolzano, un violento nubifragio con grandinata ha abbattuto diversi alberi e scoperchiato alcuni tetti. E l’emergenza maltempo non finisce qui. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi per ...

Maltempo Nord Italia - esondazione e smottamenti nel lecchese : due famiglie evacuate - auto travolte dal fango : Un martedì 6 agosto in cui l’Italia è divisa in due, per quanto riguarda le condizioni meteo. Caldo afoso al Centro Sud, con picchi di +39°C a Iglesias, in provincia di Cagliari in Sardegna, e di +36.6°C a Bisignano, in provincia di Cosenza in Calabria, mentre il Nord continua a combattere con temporali estivi e grandinate che stanno causando ingenti danni e disagi. Non solo, la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per ...

