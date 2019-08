Maltempo | governo nega lo stato di emergenza nazionale a Milano Marittima dopo la tromba

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) “Capisco che, in queste ore, il nervosismo serpeggi nelle file della Lega, soprattutto in chi ricopre, almeno al momento, in undimissionario, l’incarico importante di sottosegretario. Però c’è un limite: si chiama realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è una: ilha esclusodal riconoscimento dellodi, anche se non ci diamo per vinti e speriamo che presto questa situazione possa essere ribaltata“. L’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, replica all’attacco dell’esponente della Lega, Iacopo Morrone,la notizia della mancata inclusione dinella dichiarazione diper i danni, subito all’indomani dellad’aria del 10 luglio scorso. “Mi aspettavo– incalza Corsini – che l’apprezzamento dimostrato dal ...

MassimoSertori_ : #RegioneLombardia ha chiesto al #Governo lo Stato di #emergenza anche per le Province di #Lecco #Sondrio e #Brescia… -