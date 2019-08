Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) In seguito al violento nubifragio e relativa grandinata in corso nella città die in provincia “si invita tutta la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni o a ripararsi in luoghi al coperto”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco diMarco Fioravanti. “Le forze dell’ordine e gli addetti ai lavori – aggiunge – sono già in strada per cercare di risolvere i principali problemi causati dal forte, si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione. Abbiamo disattivato tutti i varchi per facilitare la mobilità e stiamo richiamando al lavoro tutti per favorire la sicurezza cittadina”. Intanto nel centro diun video documenta tavoli e sedie trasportate da un fiume d’acqua che si è riversato anche sudel Popolo. L'articoload...

RaiNews : Nubifragio ad Ascoli. Il sindaco: 'Restate in casa' - BellaFranzz : RT @ilfattovideo: Maltempo ad Ascoli Piceno, allagamenti e tetti scoperchiati. La piazza spazzata dalla tempesta - Ggiacomello61 : RT @RaiNews: Nubifragio ad Ascoli. Il sindaco: 'Restate in casa' -