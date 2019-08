M5s | vediamo il Pd sul taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti | Di Maio

Durigon (Lega) : "Avanti con il M5s ? Fatte molte cose buone - vediamo..." : La strategia di Matteo Salvini per ottenere le elezioni politiche anticipate. L'ipotesi di un governo M5S-Pd. Il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le alleanze nel Centrodestra in... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : escludo crisi - con Salvini vediamoci e avanti. Il leader della Lega : «Lo vedrò - problema sono i no M5s» : Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini dicendo apertamente di escludere la crisi di governo: «escludo che possa esserci una crisi mi hanno sempre insegnato male non fare paura non avere:...