M5s ai gruppi | incontriamo il Pd partendo dal taglio dei parlamentari | Zingaretti indica

M5s irritato per condizioni Zingaretti - stasera assemblea gruppi : A poche ore dall'appuntamento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (fissato per le 17) i 'paletti' posti da Nicola Zingaretti per avviare una trattativa tra Pd e M5s fanno irritare i pentastellati. Il segretario Dem, stamani, nel colloquio con il capo dello Stato, ha indicato tre "principi non negoziabili": "il pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa" a partire "dalla centralità del Parlamento", che vuol dire stop ...

Di Maio tre ore con i gruppi M5s in attesa di Conte : "Salvini disperato - governo con Renzi è bufala Lega" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"

