Luigi Bisignani | la fedelissima di Sergio Mattarella | una donna premier Il doppio asso

Luigi Bisignani - fonti riservatissime : "Il governo più comunista di sempre - la folla sotto il Quirinale" : "Questa crisi è grottesca". Parola di Luigi Bisignani , che sul Tempo immagina un colloquio in Paradiso tra Giulio Andreotti e Francesco Cossiga che gli fa trarre le seguenti conclusioni: a chi chiede le elezioni viene dato del fascista, chi vuole impedirle è trattato come un vero democratico. E se M

Giuseppe Conte - Luigi Bisignani fa i nomi : "Chi c'è dietro la lista del premier". Vaticano - servizi e generali : Il partito di Giuseppe Conte ha già un nome e sponsor molto, molto potenti. Luigi Bisignani , sul Tempo, disegna la mappa del potere che gira attorno al "premier per caso", diventato dopo un anno a Palazzo Chigi la carta da giocare per sparigliare il campo a Roma e in Vaticano . Leggi anche: "Quando

Giuseppe Conte affondato da Luigi Bisignani : "Fondi russi - fa il pm di provincia per alimentare l'ego" : Caro direttore, sul "russiagate" c' è un aspetto molto più grave rispetto ai quattro amici al bar dell' hotel Metropol che farneticano di petrolio. Ed è realistico pensare che si tratti di chiacchiere in libertà blaterate all' ombra del Cremlino. Uno dei partecipanti, il giovane businessman K. Malof