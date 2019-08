L' opera d' arte del museo vuoto

“Senza fiato”. Il lato b di Silvia Toffanin è un’opera d’arte : così a 39 anni (e 2 gravidanze) : Tempo di vacanze per Silvia Toffanin. La conduttrice di ‘Verissimo’, con il marito Piersilvio Berlusconi e i due figli, si trova al mare, dove si gode un po’ di relax prima di tornare al lavoro in vista della nuova stagione del programma del sabato pomeriggio. Nonostante i molti rumor su una possibile crisi di coppia che circolano a più riprese, la loro relazione procede a gonfie vele e in una recente intervista è stata proprio la Toffanin, di ...

Banche : ?parte l’operazione indennizzi per 200mila risparmiatori : Parte l’operazione indennizzi attraverso il Fondo risparmiatori con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Il Mef comunica di aver attivato il portale per la presentazione delle istanze da parte dei risparmiatori

MEETING/ L'imprevisto che fa grande un'opera d'arte : Il titolo del MEETING di Rimini 2019 richiama anche all'esperienza che si può fare nel guardare le opere d'arte più importanti

Calciomercato Inter – Passi avanti nell’operazione Sanchez - martedì il possibile sbarco in Italia : i dettagli : Il calciatore cileno potrebbe arrivare in Italia martedì per sostenere le visite mediche, ma ancora va trovato l’accordo tra Inter e Manchester United Alexis Sanchez si avvicina ad essere un nuovo giocatore dell’Inter, l’operazione con il Manchester United è potrebbe concludersi già nelle prossime ore, con il possibile sbarco in Italia fissato già nella giornata di martedì. Il giocatore ha detto sì ai nerazzurri, ...

Cartello tra operatori? Dobbiamo aspettare ancora alcuni mesi per saperne di più : AGCM ritiene di aver bisogno di altro tempo, in modo da garantire anche l'esercizio del diritto alla difesa, in merito al presunto Cartello tra gli operatori telefonici. L'articolo Cartello tra operatori? Dobbiamo aspettare ancora alcuni mesi per saperne di più proviene da TuttoAndroid.

Cosa hanno in comune Salvator Dalì e Daniel Lismore? Per loro la vita è un’opera d’arte… : “L’eleganza del Surrealismo” è il titolo della mostra che soddisferà i nostalgici di Salvator Dalì. Fino al 15 settembre un centinaio di opere icons che vanno dall’orologio molle, versione gioiello diamantoso/scintillante, all’elefante dalle gambe lunghe lunghe e sottili per ricordarci che siamo giganti con piedi d’argilla. Il tutto spalmato su un percorso espositivo in simbiosi fra arte, moda, palato e tanto glamour Fil rouge, Capri e lo ...

Ucciso il figlio ed erede di Osama Bin Laden. Gli Usa : «Noi parte dell’operazione» : Secondo fonti citate da Nbc e New York Times, il figlio di Osama Bin Laden — erede designato alla guida di Al Qaeda — è morto. Non ci sono dettagli su eventuali responsabilità statunitensi nella sua scomparsa

opera d'arte fa riflettere sull'aborto : durissime polemiche a Carrara : A Torano (Carrara) un'installazione dell'artista Michele Monfroni invita ad una seria riflessione sull'aborto. Si infiamma il dibattito sui giornali locali. L'artista: "Non sono pro o contro ma per la libertà di scelta" arte scultura aborto Orlando Sacchelli ?Url ...

Blood opera Crescendo : su Kickstarter è iniziata la campagna di crowdfunding dell'avventura grafica tutta italiana : Lo studio di sviluppo italiano Kibou Entertainment ha recentemente creato una campagna Kickstarter dedicata al suo nuovo gioco, Blood Opera Crescendo. Secondo quanto dichiarato dal team, il gioco è un'avventura RPG investigativa in pixel art ambientata nell'era barocca e con meccaniche ispirate alle serie Ace Attorney e Persona.La storia ruota attorno ad un direttore d'orchestra e compositore di talento caduto in disgrazia alle prese con ...

Venezia - Banksy indagato per murales : chiesta l'archiviazione. "E' un'opera d'arte" : Archiviata l'ipotesi di reato dopo l'esposto della Soprintendenza. Il 'Naufrago bambino' dello street artist era comparso a maggio su un muro in Rio di Ca' Foscari su un edificio fatiscente sottoposto a vincoli

Radio Marte – Marolda : “operazione James da 100 mln - dall’investimento non si ricaverebbe nulla - De Laurentiis non sbaglierá” : A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, analizzando il momento del Napoli in questo calciomercato : “Tatticamente il Napoli quando non avrà il possesso di palla si disporrà con il 4-4-2, in fase di possesso e in attacco invece, giocherà col 4-2-3-1. Punta centrale? Se dovesse arrivare un calciatore di alto livello, gli azzurri farebbero sicuramente ...

Xiaomi presenta il nuovo orologio meccanico CIGA Design serie-T - una vera opera d’arte : Xiaomi presenta il primo modello della nuova serie T dei propri orologi meccanici CIGA Design, privi di funzioni intelligenti ma con un Design unico. L'articolo Xiaomi presenta il nuovo orologio meccanico CIGA Design serie-T, una vera opera d’arte proviene da TuttoAndroid.

Roma - Palazzo Bonaparte riapre al pubblico : Potente operazione di valorizzazione : “A me piace tagliare i nastri, soprattutto quando ci si riappropria di un edificio così importante, che si trova nel posto giusto a Roma e dove senz’altro si potrà fare un’operazione molto Potente di valorizzazione e di diffusione culturale, proprio perché siamo nel pienissimo centro di Roma”. Così il ministro dei Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli ha inaugurato stamane a Roma Palazzo Bonaparte, che grazie a Generali Italia aprirà al ...

Un PC dedicato a Sekiro : Shadows Die Twice - ecco l'opera d'arte di un modder : Se vi foste mai chiesti che aspetto avrebbe un PC dedicato a Sekiro: Shadows Die Twice, ebbene ecco qui la risposta.Un modder particolarmente appassionato all'ultima fatica made in From Software si è infatti messo all'opera e ha realizzato quella che sembrerebbe una vera e propria opera d'arte, ma che al contempo è anche un PC.Il computer ha la forma di un porta Torii, elemento tipico dell'architettura nipponica, ma la cosa più incredibile è che ...