Londra | così | non l’avete mai vista

(Di giovedì 22 agosto 2019) Il fotografo Jason Hawke, esperto di fotografie aeree, ha recentemente dedicato una serie alla capitale del Regno Unito: negli scatti, tutti catturati al tramonto, di notte o all’alba,appare assopita: le strade sembrano vuote, abbandonate, poco prima che si scateni il caos della quotidianità metropolitana o appena terminata la sua tumultuosa routine. Scattate fuori dalla porta di un elicottero AS355, le immagini sono catturate da altezze che variano dai 260 ai 790 metri. Per apprezzare un punto diinedito sulla City, potete sfogliare questa raccolta di immagini, oppure visitare il sito di Hawke., non l’avete maiWired.

