LIVE Equitazione | Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA Marziani e Pisani ai

(Di giovedì 22 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04: Decimo posto provvisorio per lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar che con 4 punti di penalità raggiunge quota 15.38 11.01: BENE LUCA! Un solo punto di penalità per via del tempo e nessun ostacolo abbattuto. L’azzurro va in testa con 6.88 di totale e, con una buona prova dell’ultimo italiano Bruno Chimirri si può sperare nella rimonta per disputare la finale 10.57: Il portoghese Luis Sabino Goncalves con 13 penalità, si inserisce al 13. posto con 23.14. Ora è il momento molto importante di Lucasu Tokyo du Soleil 10.55: E’ ottavo il norvegese Johan-Sebastian Gulliksen che, con 8 penalità, raggiunge quota 13.53 10.52: Si ferma anche l’austriaco Stefan Eder che non prende il via come i compagni di squadra 10.50 Lo spagnolo Sergio Alvarez Moya accumula 8 punti di penalità e si inserisce ...

