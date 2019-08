LIVE Equitazione | Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA L’Italia vola in

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.07 Ora sul percorso il francese Kevin Staut su Calevo 2. 13.06 Disastro totale per Jonsson che abbatte ben quattro, accumula 17 penalità e ora è 38esimo con 21.02. La Svezia scarta il suo punteggio ed è sempre quinta. 13.05 Ora in pista lo svedese Fredrik Jonsson su Cold Play. 13.04 Ben due errori per Derbyshire che sprofonda così in 26esima posizione con 12.11 penalità complessive. La Gran Bretagna per il momento scarta il suo risultato ed è sempre terza. 13.03 Ora è il turno della britannica Amanda Derbyshire su Luibanta BH, 4.11 dopo la giornata di ieri. 13.01 Martin Fuchs si inserisce in quarta posizione provvisoria grazie a un bel netto, 3.46 il suo totale. La Svizzera al momento è decima con 26.83 alle spalle dell’Italia. 12.58 Ora tocca allo svizzero Martin Fuchs su Clooney 51. 12.55: Anche Israele chiuderà la ...

