LIVE Equitazione | Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA L’Italia vola in

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani per la Finale a squadre degli. 13.42 Il Belgio ha chiuso in testa con 11.07 davanti a Germania (12.22) e Gran Bretagna (13.41). L’Italia è eccellente sesta con 26.74: Giulia Martinengo Marquet, Riccardo Pisani, Luca Marziani e Bruno Chimirri si sono qualificati alla finale e si giocheranno così la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (sono in palio tre pass). Accedono all’atto conclusivo anche Francia, Svezia, Svizzera, Irlanda, Olanda, Danimarca. 13.40 Il britannico Ben Maher si trova al comando della classifica generale, in sella a Explosion W ha totalizzato appena 0.62 penalità e precede lo svizzero Steve Guerdat (1.31 su Albfuehren’s Bianca) e il francese Alexix Deroubaix (1.40 su Timon d’Aure) ma sono vicinissimi anche il ...

zazoomnews : LIVE Equitazione Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani ai primi due posti: l’Italia c… - zazoomnews : LIVE Equitazione Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani ai primi due posti: l’Italia c… - zazoomblog : LIVE Equitazione Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. Marziani e Pisani ai primi due posti: l’Italia c… -