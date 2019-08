LIVE Equitazione | Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA | l’Italia alla ricerca

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – Il programma completo della seconda giornata Buongiorno e benvenutitestuale della seconda giornata di gare deglidi, specialità, che proseguiranno oggi a, in Olanda: alle ore 10.00 ecco il primo round della finale a squadre, che varrà anche come qualificazione individuale, nella quale l’Italia sarà presto in pista con Bruno Chimirri su Tower Mouche, Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Riccardo Pisani su Chaclot e Giulia Martinengo Marquet su Elzas, dato che ieri è rimasta fuori dalle migliori dieci ed oggi deve rientrarvi per prendere parteseconda parte di gara in programma domani. OA Sport vi propone latestuale della seconda giornata di gare deglidi, specialità, che ...

zazoomblog : LIVE Equitazione Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA: quanti errori per gli azzurri Italia per ora lon… - zazoomblog : LIVE Equitazione Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA: non inizia al meglio Bruno Chimirri -… - zazoomblog : LIVE Equitazione Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA: non inizia al meglio Bruno Chimirri -… -