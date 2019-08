LIVE Equitazione | Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA Bene Marziani e

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.47: Mezzo disastro per l’irlandese Cian O’Connor che accumula 16 punti di penalità ed è 24mo con 22.26 11.45: Secondo posto provvisorio per il belga Pieter Devos che non commette errori e resta davanti agli azzurri con 5.83 11.41: L’olandese Frank Schuttert con 4 punti di penalità si inserisce in quinta posizione con 9.31 11.38: Arrivano i primi 5 punti di penalità per la Danimarca con Soren Moeller Rohde che si inserisce al quarto posto con 9.29. Ancora non decisivo questo punteggio che, in teoria, potrebbe essere scartato dai danesi 11.34: Ora entrano in scena i binomi delle prime dieci squadre classificate nelle qualificazioni di ieri 11.32: Arrivano invece ben nove punti di penalità per Bruno Chimirri che dunque con 17.24 si inserisce solo in 15ma piosizione e sarà il suo il punteggio scartato dalla squadra ...

