LIVE Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA | Santini-Incollingo | Schera e

Fonte : oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Appuntamento alle ore 15.00 per la sessione pomeridiana. 13.04 L'Italia arriva sesta al traguardo in tutta tranquillità: il K2 500 femminile accede alle semifinali del pomeriggio. 13.02 Azzurre quinte a metà gara. 12.58 Ecco le azzurre in acqua: le avversarie saranno Algeria, Canada, Slovenia, Belgio, Cina e Singapore. 12.53 Si semplifica ancora di più il compito delle azzurre, dato che l'Australia fa segnare 2'22″51, ed è questo il crono che basta battere per andare in semifinale. Sarà tutto facile per le azzurre. 12.48 Le azzurre per avanzare, qualora dovessero giungere ultime, dovranno far segnare meno di 1'51″00. Si tratta di una formalità. 12.46 Non parte la Tunisia, sarà ancora più semplice passare il turno. 12.44 Momento importante: specialità olimpica del K2 500 femminile con le

