Listeria Spagna | emergenza mondiale per carne contaminata | gli alimenti

Allarme per epidemia di Listeria in Spagna : dichiarata emergenza mondiale : La Spagna ha dichiarato l’emergenza mondiale per l’epidemia di listeriosi causata dalla carne della società di Siviglia Magrudis SL, commercializzata con il marchio Mecha’. In Andalusia i casi confermati sono 150 e quelli sospetti solo oltre 500. Al momento risulta il decesso di una 90enne. Il Ministero della Salute ha attivato i sistemi di Allarme e comunicazione con le autorità europee e l’OMS “nel caso in cui ...