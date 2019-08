Le notizie del giorno ore 23 | 30

Le notizie del giorno (ore 21 - 00) : MATTARELLA CONCEDE TEMPO AI PARTITI: MARTEDÌ NUOVE CONSULTAZIONI, TUTTE LE OPZIONI SONO APERTE Il capo dello Stato: "Alcune forze politiche hanno avviato iniziative per un'intesa, altre hanno espresso la possibilità di ulteriori verifiche". Poi aggiunge: "Servono decisioni in tempi rapidi". Fra le possibilità c'è anche il ritorno alle urne. SÌ DI M5S AL DIALOGO CON IL PD MA RESTA UNO SPIRAGLIO PER RIFARE IL GOVERNO CON LA LEGA Mandato a Di Maio ...

Le notizie del giorno (ore 17 - 30) : SALVINI CHIEDE IL VOTO MA PROVA A RIAPRIRE I GIOCHI CON M5S: "NON PORTO RANCORE" Il leader della Lega dopo l'incontro con Mattarella: "Disponibile a ragionare sul per e non sui contro". Poi ribadisce: "La via maestra non possono essere giochini di palazzo o 'governi contro', ma le elezioni". Berlusconi: "Governo di centrodestra o alle urne. FdI prende le distanze dall'ex premier: "Noi siamo per il voto subito e basta". ZINGARETTI ALZA LA POSTA: ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : SFILATA DI PARTITI DA MATTARELLA: BERLUSCONI "CENTRODESTRA MAGGIORANZA NATURALE" Seconda giornata di consultazioni. Si cerca una soluzione rapida e stabile alla crisi di governo. FdI, Pd e FI a colloquio con il capo dello Stato, nel pomeriggio salgono al Colle Lega e M5S. Il leader forzista: governo di centrodestra o voto anticipato, no a esecutivi che nascono in laboratorio. Meloni sulla stessa linea: solo le elezioni rispettano la ...

Le notizie del giorno (ore 9 - 30) : MATTARELLA ASCOLTA I PARTITI, SI CERCA UNA SOLUZIONE RAPIDA E STABILE Seconda giornata di consultazioni al Colle per risolvere la crisi di governo. A colloquio con il capo dello Stato, a partire da questa mattina fino alle 17:00, FdI, Pd, Fi, Lega e M5S. Sul tavolo del presidente la proposta di un governo Pd-M5s. ZINGARETTI: NIENTE CONTE-BIS, SERVE UNA SQUADRA TUTTA NUOVA Primi 'sì' dei pentastellati al segretario del Pd ma resta il nodo del ...