Le notizie del giorno ore 13 | 30

Le notizie del giorno (ore 9 - 30) : MATTARELLA ASCOLTA I PARTITI, SI CERCA UNA SOLUZIONE RAPIDA E STABILE Seconda giornata di consultazioni al Colle per risolvere la crisi di governo. A colloquio con il capo dello Stato, a partire da questa mattina fino alle 17:00, FdI, Pd, Fi, Lega e M5S. Sul tavolo del presidente la proposta di un governo Pd-M5s. ZINGARETTI: NIENTE CONTE-BIS, SERVE UNA SQUADRA TUTTA NUOVA Primi 'sì' dei pentastellati al segretario del Pd ma resta il nodo del ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 dipendenti pubblici - le uscite del mese : Pensioni ultime notizie: Quota 100 dipendenti pubblici, le uscite del mese Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano gli ultimi numeri relativi alle uscite dei dipendenti pubblici con Quota 100. La misura, lo ricordiamo, potrebbe essere a rischio con un nuovo governo e ciò dovrebbe persuadere anche gli ultimi indecisi ad accedere alla nuova pensione anticipata, che anche se dovesse permanere scadrà il 31 dicembre 2021. Intanto, ecco i ...

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : ZINGARETTI: NO AL CONTE BIS, CINQUE CONDIZIONI PER GOVERNARE CON M5S Partito unito: la direzione approva l'odg all'unanimità. Pieno mandato al segretario che chiede il coinvolgimento di Leu e dice: "Governo di discontinuità o si va al voto". Questi i paletti: Ue, centralità del Parlamento; sostenibilità ambientale; gestione dei flussi migratori, misure economiche in chiave redistributiva. SALVINI: SUBITO AL VOTO, ABBIAMO GIÀ PRONTA ...

Le notizie del giorno (ore 15 : 30) : PD: "CINQUE CONDIZIONI PER GOVERNARE CON M5S" Partito unito: odg approvato dalla direzione all'unanimità. Pieno mandato a Zingaretti che fissa i paletti: Ue, centralità del Parlamento; sostenibilita' ambientale; gestione dei flussi migratori, misure economiche in chiave redistributiva. E aggiunge: governo di discontinuità o si va al voto. Renzi: io fuori, mandato forte al segretario. SALVINI: SUBITO AL VOTO, ABBIAMO GIA' PRONTA UNA MANOVRA DA ...