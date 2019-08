Fonte : agi

(Di giovedì 22 agosto 2019) Con la dezione di Fratelli d'Italia al Quirinale ha preso il via la seconda giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Nello studio alla Vetrata sfilano le dezioni dei partiti maggiori, dopo Fdi anche Fi, Pd,e infine M5s. Da tutti il Capo dello Stato si attende scelte chiare e tempi rapidi, per senso di responsabilità verso il Paese che ha davanti a sé scelte importanti a cominciare dalla manovra per il 2020. Questa sera dunque il Presidente Mattarella avrà un quadro più chiaro e assumerà le prime decisioni. Se ci sarà una maggioranza per il voto avvierà l'iter di formazione di un governo tecnico-elettorale per sciogliere le Camere in pochi giorni e andare a elezioni anticipate. All'appello dei partiti mancano: ore 16, Matteo Salvini, con Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, ...

patriziaprestip : #Salvini propone al M5S di votare insieme il taglio dei parlamentari e poi al voto. Un po’ come se il marito dices… - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: Le carte di M5s, Lega e Pd sono sul tavolo. Di Maio detta 10 punti per fare un nuovo governo - borghinostri_cm : RT @Agenzia_Italia: Le carte di M5s, Lega e Pd sono sul tavolo. Di Maio detta 10 punti per fare un nuovo governo -