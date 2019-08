Lazio | Lazzari recuperato | “Sono a disposizione Obiettivi?…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Sembrava essere iniziata male l’avventura di Manuelcon la maglia della. Una botta alla mano nel corso di un test amichevole e un po’ di preoccupazione. Ma il tutto sembra passato, come spiega lo stesso esterno ex Spal in conferenza stampa. Queste le sue parole. “Domenica scorsa ho subito una bella botta ma mi sono operato immediatamente, il recupero è stato rapido, mi era già capitato di giocare con il tutore, sono aper la Sampdoria. Per me larappresenta un grosso salto in avanti. Sono un paio d’anni che sentivo parlare della, i miei occhi brillavano. Una società come lanon arriva tutti i giorni. Non c’ho pensato due volte, ho subito detto la volontà alla squadra. E sono contento di essere qui. Obiettivi? Lo scorso anno abbiamo vinto la Coppa Italia, punteremo alla Champions League come hanno detto i ...

