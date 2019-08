Lampedusa : sindaco - ‘sto andando all’Isola dei Conigli - ancora non sappiamo niente’ : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – “Sto andando in barca fino all’Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello che sta andando all’Isola dei Conigli dopo la frana che si è staccata da un costone. Non si ancora se ci sono ...