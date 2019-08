Lampedusa | piccola frana su spiaggia dell' Isola dei Conigli | ferito turista | tratto

Lampedusa : piccola frana all'Isola dei Conigli : Stava provando ad arrampicarsi sulla Tabaccara, ma gli è andata male, per fortuna non troppo male, visto che alla fine ha riportato solo delle escoriazioni. Il protagonista è un giovane turista in vacanza a Lampedusa, che questa mattina ha fatto scattare l'allarme sull'Isola dei Conigli, facendo accorrere ambulanze, Vigili del Fuoco e Guardia Costiera. Fortunatamente c'è stato tanto rumore per nulla, perché la frana provocata sul costone che ...