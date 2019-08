Lampedusa | frana su Isola Conigli | sul posto ambulanze e vigili fuoco

Frana a Lampedusa sulla spiaggia di Isola dei Conigli. Ci sarebbero feriti : Frana su una spiaggia piena di bagnanti a Lampedusa . Parte del costone sovrastante la spiaggia dell’ Isola dei Conigli piena di bagnanti ha subito un cedimento. Ci sarebbero feriti , riferisce l’Ansa.Sul posto motovedette della Guardia costiera, mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze per verificare eventuali conseguenze gravi di quanto accaduto.“Sto andando in barca fino all’ Isola dei conigli per capire cosa è ...

Lampedusa - frana sull’isola dei Conigli : soccorritori sul posto - ci sono feriti [LIVE] : Una frana si è staccata poco fa sul costone che sovrasta l’isola dei Conigli, la spiaggia più famosa di Lampedusa. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco, dal mare sono arrivate anche le motovedette della Guardia costiera. Ci sarebbero feriti. “Sto andando in barca fino all’Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto ...