Fonte : agi

(Di giovedì 22 agosto 2019) "Vi dico, attenzione al futuro. Ci sono in giro dei programmi che metterebbero a zero tutta l'editoria, non solo quella televisiva ma anche della carta stampata". Leader politico ed editore, Silviosi congeda dai cronisti alla Loggia alla Vetrata del Quirinale - dopo il colloquio Sergio Mattarella nell'ambito delle consultazioni - con un vero e proprio. Non sulla rappresentanza democratica a rischio per le strettoie delle tecnicalità elettorali - come aveva fatto ieri Emma Bonino - ma sugli spazi di azione nel settore dei. "Ilche può venirci addosso - prosegue l'ex presidente del Consuiglio, e tycoon del Biscione, usando il 'noi' - è un, che non riguarda soltanto una parte dell'informazione ma tutti noi".

Agenzia_Italia : L'allarme di Berlusconi ai media: 'Rischiamo un male grande' - gelindo18 : ri cordo la foto del DUBBIO). Poi per stemperare, sulla dx si ricorda che SILVIO C'E' in un rinvio a pagina 7 dove… - AlbertHofman72 : @MatttBBB @francocrosti1 Vabbè, siete riusciti a scegliere davvero il peggio, il fatto che sia stato eletto in cala… -