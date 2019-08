L’alba di Maddalena Corvaglia con Alessandro Viani | “L’amore tutto si trasforma”

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Luana Rosatoha voluto condividere sui social un momento romantico vissuto insieme al compagnoe ad alcuni amici: l'alba in barca Solitamente restia a condividere sui social i momenti più privati della sua quotidianità,ha stupito tutti postando alcune foto che la ritraggono insieme al compagno. “La mia Alba raccontata in 10 immagini”, ha scritto la ex velina bionda di Striscia la notizia mostrandosi serena, innamoratissima e rilassata accanto al nuovo fidanzato e ad alcuni amici. La, infatti, ha vissuto una intensa e lunga relazione con Stef Burns, chitarrista statunitense facente parte della band di Vasco Rossi, che ha sposato nel 2011 con una cerimonia civile officiata proprio dal Blasco. Il matrimonio trae Stef, però, si è concluso nel 2017 con un annuncio social nel quale la ...