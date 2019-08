La Vita in Diretta | promo con «caffeuccio»

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 22 agosto 2019) Alberto Matano e Lorella Cuccarini E’ tempo di scaldare i motori per la nuova edizione de Lain, condotta quest’anno dall’inedito duo formato da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Da alcuni giorni circola su Rai 1 ildel programma, in partenza lunedì 9 settembre, ed i più ‘attenti’ avranno certamente notato un ‘particolare’ che fa subito pensare a Barbara D’Urso, lacompetitor con il suo Pomeriggio Cinque. All’interno di un set allestito per un servizio fotografico, Cuccarini e Matano scherzano insieme: oltre a mettersi in posa da bond girl, Lorella si diverte a dare consigli ad Alberto su come apparire meno ingessato e, tra le altre cose, non esita ad addentare una focaccia per rifocillarsi. Il contesto, assolutamente goliardico, trova dunque il climax quando i conduttori, in preda alle risate, non ...

HopeLogan22 : @vitaindiretta @lisamarzoli @BeppeConvertini Speriamo che ci sia davvero la vita in diretta per venerdì! - HopeLogan22 : Su Rai uno,per la seconda volta non trasmettono la vita in diretta estate per trasmettere per l'ennesima volta lo s… - tiziRMA : @Michele_Anzaldi @Amaro57024721 @Po_st Noi. Miss simpatia la di rivedrà - per merito! - a condurre La vita in diretta -